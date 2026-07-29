Friss hírek :: 2026. július 29. 15:56 ::

Megkezdik a paksi atomerőmű egyik blokkjának leállítását

Megkezdik a paksi atomerőmű 3. blokkjának leállítását szerda 15 órakor a Duna vízszintjének folyamatos csökkenése miatt - közölte az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a honlapján.

Azt írták, hogy a Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent, több szakaszon negatív rekordot döntve. A jelenlegi vízállás Paksnál 118 centiméter, a kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek megkezdik a 3. blokk leállítását.

A munkatársak folyamatosan figyelemmel kísérik a vízhozam és a vízhőmérséklet változását, és az adott helyzet ismeretében, azzal összhangban hozzák meg a szükséges döntéseket. Céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása - áll a közleményben.

(MTI)