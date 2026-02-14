Elcsatolt részek :: 2026. február 14. 21:32 ::

EU-kompatibilis népszokás: gránátot dobtak egy rendőr családi házára Nagyszőlősön

Robbanás rázta meg az éjszaka folyamán Nagyszőlős egyik lakóövezetét. Ismeretlen tettes gránátot dobott egy rendőrségi alkalmazott otthonára.

A megyei rendőrség tájékoztatása szerint a detonáció következtében megrongálódott az épület homlokzata és több ablak is betört. Az előzetes vizsgálatok alapján a támadó kézigránátot hajított a ház irányába.

Az ingatlanban egy rendőr élt családjával. A robbanás idején a házban tartózkodott a felesége, két kislánya, valamint a szülei is. A hatóságok közlése szerint személyi sérülés nem történt.

A rendőrség a helyszínen elvégezte az elsődleges nyomozati cselekményeket, és több tárgyi bizonyítékot lefoglalt. Az ügyben eljárás indult, a tettes kilétének felderítése folyamatban van - írja a Kárpáti Igaz Szó.