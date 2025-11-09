Videók :: 2025. november 9. 18:40 ::

Bűnvadászok: őrjárat és a koszlidérc-ügy utóélete

A Bűnvadászok folyamatosan járják az országot, és szúrópróbaszerűen ellenőrzik a már megoldott ügyek utóéletét. Útjuk során pedig szívesen beszélgetnek az emberekkel, akik rögtön felismerik a csapatszállító gépjárművet. Ezekből a találkozásokból, és két sikeres ügy utóéletéről láthatunk most útinaplót.

S mivel a Bűnvadászok akciócsapata a nézőkkel és támogatókkal közösen küzd, így kiemelten fontosnak tartják az észrevételeket és a visszajelzéseket – amelyeket aztán igyekeznek beépíteni a tevékenységükbe.

Irány Abony, Szolnok, Csepel, és Budafok. S hogy visszajött-e a Koszlidérc? Hamarosan kiderül.