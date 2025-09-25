A Készenléti Rendőrség budapesti egységének két járőre szeptember 22-én este gépkocsizó szolgálatot látott el a VIII. kerületben. A Keleti pályaudvar előtt egy gyanúsan viselkedő társaságra figyeltek fel. Egyből kiszálltak az autóból, majd ellenőrizték a három cigányt.
Egyiküknél egy szerszám volt, amit az intézkedés idejére elvettek tőle a rendőrök. Miközben éppen arról beszélt nekik, hogy az a kalapács a munkájához kell, kiderült, hogy nincsenek nála az igazolványai. Így az általa bediktált adatokat akarták az egyenruhások leellenőrizni, amikor a "fiatalember" egyszer csak elfutott a Thököly út irányába. A két rendőrnek meglepődni sem volt ideje, azonnal cselekedtek, és utánairamodtak.
Csak pár métert sikerült megtennie, két rendőr földre is vitte. Mikor megbilincselték, bevallotta, hogy körözik, ezért akart elmenekülni.
A járőrök megállapították, hogy valóban három körözés van ellene érvényben. A BRFK IV., VII. és XI. Kerületi Rendőrkapitányság is elfogatóparancsot adott ki ellene, tekintve, hogy a Budai Központi Kerületi Bíróság, valamint a Pesti Központi Kerületi Bíróság is kereste több folyamatban lévő ügyben. Rongálás, súlyos testi sértés és szexuális erőszak miatt folyik vele szemben büntetőeljárás. Az éjszakát már a fogdán töltötte.
(Police.hu nyomán)