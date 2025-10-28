2025. október 28., kedd, Zsálya napja van.
Vakbarát/mobil
Látogatottság
RSS
Fórum
Címlap
Antimagyarizmus
Cigánybűnözés
Háború
Humor
LMBTQP+
Migránsbűnözés
Videók
Zsidóbűnözés
Friss hírek
20:36
Megint Gázavárost bombázzák a zsidók
20:30
A kínai külügyminiszter a kétoldalú kapcsolatok javítását szorgalmazta az új japán kormánynál
20:16
Kupjanszki és pokrovszki harcokról számolt be az orosz védelmi minisztérium
19:42
Az amatőr terroristanők által inzultált SS-egyenruhás halloweenező teljes
története
19:10
Eszméletlenre verte, majd felgyújtotta áldozatát a mezőhegyesi
gyilkos
19:06
"Hatalmas termelési kapacitás": a Rheinmetall lőport és tüzérségi lövedékeket gyártó üzemet épít Bulgáriában
18:51
A horvát szállító visszatartott 90 ezer tonna kőolajat a pozsonyi Slovnafttól
18:36
Villával támadt fiatalokra egy 28 éves indiai "tanuló" egy nemzetközi
repülőjáraton
18:23
Lefújták a Rock Bajnokok Ligáját Nagy Feró miatt - egykori besúgójával lépett volna fel egy
rendezvényen
18:13
Nem túl valószínű Trump harmadik ciklusa
17:40
Véget értek az őszi írásbeli érettségik
17:13
Orosz hírszerzés: Macron katonai beavatkozásra készül Ukrajnában, 2000 idegenlégiós már a határon állomásozik
17:00
Szlovénia ajtaján is bekopogtatott a
cigánybűnözés
15:47
Orbán minisztere Jeruzsálemben aggódik a folyton fokozódó antiszemitizmus
miatt
15:21
A lengyel főügyész 25 évre küldené börtönbe elődjét
15:01
WMO: az évszázad vihara fog lecsapni
Jamaicára
14:44
Újraindult a termelés a Dunai Finomítóban
14:34
Nyolc magyar állampolgárságú turista halt meg egy kenyai
repülőbalesetben
14:08
SS-egyenruhában akart halloweenezni egy mosolygós amerikai, de hisztérikák támadtak rá, és orrtörés lett a
vége
13:37
Öklendeztető szolgalelkűség: már megint Izrael-seggnyaló csúcsot szerveztek a zsideszes
bérencek
13:29
Orbán Balázsék finomítanak: dehogy bírálta Orbán Trumpot, a szankciókat sem próbálná visszavonatni
11:18
Netanjahu kabinettanácskozást hívott össze, mert a Hamász késik a halott túszok átadásával
10:52
Elon Musk elindította a Wikipédia MI-alapú riválisát, a Grokipediát
10:21
Benzinkutat kifosztó bűnözők ellen emeltek vádat
09:40
Epstein-Maxwell-Weinstein: András herceg a lánya 18. születésnapi bulijába is meghívta a hírhedt zsidó
hármast
Összes friss hír
24 óra legolvasottabbjai
SS-egyenruhában
akart halloweenezni egy mosolygós amerikai, de hisztérikák támadtak rá, és orrtörés lett a
vége
Orbán
minisztere Jeruzsálemben aggódik a folyton fokozódó antiszemitizmus
miatt
Belga
bíró: "drogállammá" válhat Belgium
Elon
Musk elindította a Wikipédia MI-alapú riválisát, a Grokipediát
A
Lukoil külföldi érdekeltségei eladását tervezi a nyugati szankciók miatt
Kicsit
sem meglepő felmérési eredmény: a német nők többsége nem érzi magát biztonságban a nyilvános helyeken
Typhoon
harci repülőgépek szállításáról kötött megállapodást a brit kormány Törökországgal
Cigánybűnözés
,
Videók
::
2025. október 28. 19:10
::
Hozzászólások
Eszméletlenre verte, majd felgyújtotta áldozatát a mezőhegyesi gyilkos
Most a bíróság enyhítette az ítéletet...
Szólj hozzá!
Friss hírek az elmúlt 24 órából
20:36
Megint Gázavárost bombázzák a zsidók
20:30
A kínai külügyminiszter a kétoldalú kapcsolatok javítását szorgalmazta az új japán kormánynál
20:16
Kupjanszki és pokrovszki harcokról számolt be az orosz védelmi minisztérium
19:42
Az amatőr terroristanők által inzultált SS-egyenruhás halloweenező teljes
története
19:10
Eszméletlenre verte, majd felgyújtotta áldozatát a mezőhegyesi
gyilkos
19:06
"Hatalmas termelési kapacitás": a Rheinmetall lőport és tüzérségi lövedékeket gyártó üzemet épít Bulgáriában
18:51
A horvát szállító visszatartott 90 ezer tonna kőolajat a pozsonyi Slovnafttól
18:36
Villával támadt fiatalokra egy 28 éves indiai "tanuló" egy nemzetközi
repülőjáraton
18:23
Lefújták a Rock Bajnokok Ligáját Nagy Feró miatt - egykori besúgójával lépett volna fel egy
rendezvényen
18:13
Nem túl valószínű Trump harmadik ciklusa
17:40
Véget értek az őszi írásbeli érettségik
17:13
Orosz hírszerzés: Macron katonai beavatkozásra készül Ukrajnában, 2000 idegenlégiós már a határon állomásozik
17:00
Szlovénia ajtaján is bekopogtatott a
cigánybűnözés
15:47
Orbán minisztere Jeruzsálemben aggódik a folyton fokozódó antiszemitizmus
miatt
15:21
A lengyel főügyész 25 évre küldené börtönbe elődjét
15:01
WMO: az évszázad vihara fog lecsapni
Jamaicára
14:44
Újraindult a termelés a Dunai Finomítóban
14:34
Nyolc magyar állampolgárságú turista halt meg egy kenyai
repülőbalesetben
14:08
SS-egyenruhában akart halloweenezni egy mosolygós amerikai, de hisztérikák támadtak rá, és orrtörés lett a
vége
13:37
Öklendeztető szolgalelkűség: már megint Izrael-seggnyaló csúcsot szerveztek a zsideszes
bérencek
13:29
Orbán Balázsék finomítanak: dehogy bírálta Orbán Trumpot, a szankciókat sem próbálná visszavonatni
11:18
Netanjahu kabinettanácskozást hívott össze, mert a Hamász késik a halott túszok átadásával
10:52
Elon Musk elindította a Wikipédia MI-alapú riválisát, a Grokipediát
10:21
Benzinkutat kifosztó bűnözők ellen emeltek vádat
09:40
Epstein-Maxwell-Weinstein: András herceg a lánya 18. születésnapi bulijába is meghívta a hírhedt zsidó
hármast
09:22
Kicsit sem meglepő felmérési eredmény: a német nők többsége nem érzi magát biztonságban a nyilvános helyeken
09:10
Tizenhét ukrán drón lelövéséről számolt be az orosz védelmi minisztérium
08:27
A franciaországi antiszemitizmusról panaszkodik a Saul fia rendezője, csakhogy azt éppen a zsidók hozták össze
07:50
Trump kereskedelmi-gazdasági megállapodásokat írt alá
Japánnal
07:23
Belga bíró: "drogállammá" válhat Belgium
06:49
Bérgyilkosságra való felbujtás miatt tartóztattak le egy amerikai férfit, aki az igazságügyi miniszter halálát
kívánta
06:21
A Lukoil külföldi érdekeltségei eladását tervezi a nyugati szankciók miatt
21:50
Typhoon harci repülőgépek szállításáról kötött megállapodást a brit kormány Törökországgal
21:36
"Hová megyek? Mit csinálok?" - Monty Pythonba illő jelenetek
Angliában
További hírek
Ugrás a lap tetejére
Kereső
Árfolyamok
EUR
389,98 Ft
USD
335,30 Ft
GBP
446,61 Ft
CHF
421,18 Ft
CAD
239,60 Ft
Utoljára frissítve: 2025. 10. 27. 22:34:29
Legolvasottabb hírek
A héten
Az évben
"Ugord
mán át, te magyar g*ci!" - Buszos kirándulás a borsodi "középosztály"
falvaiban
(31143)
Ürmös
Ricsi brutálisan megvert egy nőt a telefonjáért - keresik a nagykátai
rendőrök
(21870)
Ricsi
visszatért, a rendőrség tétlenül nézi a
magánlaksértést?
(20937)
Fordult
a kocka: Ehud Barak került Virginia Giuffre posztumusz
célkeresztjébe
(20286)
Schiffer
András is reagált Magyar Péter Toroczkai elleni kirohanására: "mennyire kell aljasnak és gátlástalannak
lenni?"
(20091)
Fü(r)stté
vált zsidóbűnöző: alijázott a börtön elől a centrumos maffiózó - belügyminisztériumi (?) és hitközségi
segítséggel
(19899)
Toroczkai:
az igazi rabság az, amikor a megszállók még a gondolatainkat is uralni
akarják
(18726)
Autót
bérelt a néger - a többit nem nehéz
kitalálni
(18255)
Változás
jön a magyar
jogosítványoknál
(17143)
Szadista
gyermekgyilkos algériai lett az első tényleges életfogytiglanra ítélt nő
Franciaországban
(16600)
A héten
Az évben
Zsidóságtörténet,
szájba hugyozás és "kakiszex" - Perintfalvi Rita pornófilmben mutatta meg beteg lelkivilágát
(18+)
(227473)
Till
Tamás gyilkosa arra panaszkodik, hogy "nem tartják tiszteletben a magánéletét" - elfogták, mégsem évült
el
(179448)
Négyszáz
méteren át tarolta le a tömeget autójával egy szaúdi orvos a magdeburgi karácsonyi
vásárban
(151437)
Nem
kell ide szappanopera: 30 évvel fiatalabb szeretője segítségével akarta megölni férjét egy szombathelyi
tanárnő
(121746)
"Allah
haragjának eszközei" ígérnek vért az utcákon - ukrán és orosz nyomokat is hagytak maguk
után
(112729)
Nyilasfóbiások
figyelmébe: mi történt 1944. október
15-én?
(108556)
"Teherán
égni fog" - az iráni válaszcsapás nem ízlett a
zsidóknak
(102592)
"Nagy
a buli bent, gyerekek? Köszönjük, hogy összehoztátok a legnagyobb Pride-ot
Magyarországon!"
(78892)
Kezdődik:
kiderítette a fideszes sajtó, hogy pornózik a Tisza Párt egyik vezető
politikusa
(77293)
22
hónapos magyar kislányt ölt meg ez a miskei cigány - buszon is verhették a gyerekeket
korábban
(71338)
Dossziék
Állambiztonsági ügyek
Besúgók, ügynökök titkos aktái
Holokausztvita
Hungarizmus és Wagner-muzsika
Kérdések és válaszok a Kuruc.infóról
Magyar és európai történelem kurucoknak
Nyilasfóbiások és Horthy-imádók figyelmébe: legyen világosság!
Zsidó harapófogóban az európai civilizáció
Zsidók és bolhák - politikailag inkorrekt tények és vélemények
Készült a Kuruc.info által, minden jog fenntartva © 2006-2025 |
Impresszum
|
Hirdetési ajánlat
|
Privacy Policy
|
About Us