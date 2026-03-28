Zsidóbűnözés :: 2026. március 28. 16:06 ::

Csak a szokásos: újságírókat likvidált a világ legerkölcsösebb hadserege Libanonban

Három újságíró meghalt szombaton a gépkocsijukat ért légicsapásban Libanonban - közölte egy katonai vezető, illetve a médiumok, amelyeknek dolgoztak.

Izrael állítása szerint a támadás célpontja a Hezbollah síita fegyveres mozgalom egyik elitegységének volt tagja.

"Fatima Fatuni, az al-Majadín újságírója, valamint Ali Suaib, az al-Manar tudósítója a gépkocsijukat ért izraeli csapásban halt meg Dzsezzín térségében" - közölte a katonai vezető, hozzátéve, hogy Fatuni fivére, aki operatőr volt, szintén meghalt a támadásban.

Az al-Majadín műholdas hírtelevízió a Telegram üzenetküldő alkalmazásban erősítette meg Fatima Fatuni halálát, az al-Manar libanoni televízió pedig hírműsorában jelentette be az egyik legrégebbi haditudósítója halálát.

Az izraeli hadsereg megerősítette, hogy megölték Ali Suaibot, akit a Radván ezred, a Hezbollah elitegysége tagjaként azonosítottak, aki a hadsereg szerint újságírónak álcázva tevékenykedett, és akit azzal vádolnak, hogy rendszeresen jelentett a dél-libanoni műveletekben részt vevő izraeli katonák állásairól.

Joseph Aun libanoni elnök nyilvánvaló bűncselekménynek nevezte a támadást, és bírálta, hogy Izrael megsértette a nemzetközi jogot. Emlékeztetett, hogy az újságírók nemzetközi védelemben részesülnek háború idején.

Március 19-én az RT orosz állami tulajdonú hírtelevízió két újságírója sebesült meg egy izraeli légicsapásban, amely Moszkva szerint nem volt véletlen.

Az izraeli haderő nem először vette célba a két libanoni televízió újságíróit: 2024 októberében három riporter, köztük az al-Majadín két munkatársa halt meg izraeli légicsapásban Haszbajában. 2023 novemberében az al-Majadín két másik újságírójával végzett izraeli légitámadás az ország déli részén.

(MTI)