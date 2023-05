Külföld :: 2023. május 20. 16:39 ::

Prigozsin a hadügyminisztert és a vezérkari főnököt támadva jelentette be Bahmut elfoglalását

224 nappal az ostrom kezdete után a Wagner-csoport vezetője, Jevgenyij Prigozsin bejelentette a stratégia fontosságú város bevételét. Bahmut elfoglalása egy nap híján Mariupol elestének egyéves évfordulójára esett.

A Wagner-csoport vezetője, Jevgenyij Prigozsin bejelentette a Donyecki Népköztársaságban lévő Bahmut városának teljes elfoglalását.

Wagner chief Yevgeny Prigozhin announces complete capture of Bakhmut pic.twitter.com/t0mk631LDT May 20, 2023

„Ma (...) Bahmutot teljesen elfoglaltuk” – mondta Prigozsin, akinek nyilatkozatában. A zsoldoscsoport vezére úgy fogalmazott: „224 napig ostromolták fiaink ezt a várost”. Úgy folytatta „itt kizárólag a Wagner magánhadsereg volt”, azzal ellentétben, amit Konasenkov mondott, „nem segítettek nekünk, magunkon segítettünk”. Emlékeztetett arra is, hogy a Wagner magánhadsereg önként csatlakozott a háborúhoz. Prigozsin megköszönte az orosz nép támogatását is, „köszönetet szeretnék mondani az orosz népnek, amely támogatott minket” – fogalmazott. Szintén megköszönte Putyinnak is a segítséget, nem bánt azonban kesztyűs kézzel Sojgu hadügyminiszterrel és Geraszimov vezérkari főnökkel.

„Elérték, hogy a háborúban a szeszélyeik teljesüljenek. A szeszélyeik miatt ötször több fiunk halt meg, mint amennyinek kellett volna” – mondta a két katonai vezetőnek Prigozsin, aki szerint a nevezettek „ellenünk dolgoztak, gyakorlatilag az ellenséget támogatva ezügyben”.

Prigozsin Volodimir Zelenszkij ukrán és Joe Biden amerikai elnökön is gúnyolódott, akik szombaton Japánban részt vettek a Hetek csoportjának csúcstalálkozóján, ahol kiemelt téma volt az ukrajnai háború.

Zelenszkijhez szólva Prigozsin a következőt mondta: „Ha ma találkozol Bidennel, csókold meg a feje búbját, és add át neki az üdvözletemet”.

Az ukrán hadsereg nyomban tagadta az állítást, miszerint Bahmut már az oroszoké, írja a Reuters

Szerhij Cserevatij, a keleti országrészben harcoló ukrán haderő szóvivője a Sky Newsnak nyilatkozott: „Ez nem igaz. A városban továbbra is harcok folynak”.

Egy Wagner-zsoldos a RIA Novosztyinak elmondta, hogy a rohamegységek elérték a Kijev által ellenőrzött Ivanovszkoje falu felé vezető utat, amely mostanra a városért folytatott harc „célvonalává” vált.

Nem sokkal korábban az Ukrán Fegyveres Erők még olyan felvételeket osztottak meg , melyek elmondásuk szerint azt bizonyítják, hogy csapataik visszafoglalták Bahmutot, ami immár ukrán fennhatóság alatt áll.

Brit védelmi minisztérium: nagy erőket vetettek be az oroszok, mert kell a siker

Az elmúlt négy napban Oroszország nagy valószínűséggel több zászlóaljat telepített a Bahmut-front megerősítésére – közölte a londoni védelmi minisztérium, amely szerint mindez válasz lehetett az ukrán védők terepgyőzelmeire és a Wagner-csoport nyilvános fenyegetéseire, miszerint abbahagyják az ottani harcokat.

A Bahmut térségébe való zászlóalj-telepítés már csak azért is óriási elkötelezettséget jelent az orosz hadvezetés részéről, mert jelenleg nincs túl sok egységük Ukrajnában – hangsúlyozta a brit minisztérium.

Az orosz vezetés valószínűleg továbbra is Bahmut elfoglalását tekinti a legfontosabb közvetlen háborús célnak, amely lehetővé tenné, hogy sikert könyvelhessenek el a konfliktusban

– írták.

Mint a Spiegel Ausland megjegyzi, a brit védelmi minisztérium hírszerzése az orosz narratívát igyekszik ellensúlyozni, miközben Moszkva azzal vádolja Londont, hogy dezinformációs kampányt folytatnak az ukrán narratíva propagandisztikus kiszolgálásával.

(Mandiner - Index nyomán)