Egy orosz étterem melletti szolidaritási akcióra került sor csütörtökön, melyet a Freie Sachsen (Szabad Szászország) nevű regionális nacionalista párt tagjai és szimpatizánsai szerveztek. Szeptember 7-én este a közép-szászországi Mittweidában található "Rodina" nevű (rogyina/pодіна szó jelentése: haza, szülőföld - a szerk.) orosz éttermet látogatták meg a szász nacionalisták, hogy támogatásukról biztosítsák az elmúlt időben támadások célkeresztjébe került éttermet, valamint annak tulajdonosát, továbbá, hogy kifejezzék a sovinizmus elutasítását és a média, illetve a német szövetségi kormány oroszellenes uszítását.

A német nyelvű beszámolók szerint az étterem előtt szolidaritási nagygyűlést tartottak a "szabad szászok", majd zsúfolásig megtöltötték a kétszintes orosz vendéglőt. Telegram-csatornájukon így fogalmaznak:

A szolidaritási akció előzménye, hogy a Mittweidában található vendéglőt több atrocitás is érte, az orosz-amerikai proxyháború kitörése óta. Az étterem orosz tulajdonosát, Alena Dirksen-t ukrán migránsok zaklatták, amiért az nem volt hajlandó eltávolítani étterméből az orosz nemzeti lobogót. Éttermét az ukránok minden olyan oldalon, amelyen a vendéglátóhelyeket, éttermeket értékelni lehet, lepontozzák, valamint negatív kritikákkal látják el, hogy a leendő vendégeket elriasszák. Alena felkerült az ukránok híres-hírhedt halállistájára is, mint Ukrajna ellensége. Az internetes zaklatás csúcsa talán az volt, amikor ukrán provokátorok hamis videót készítettek az orosz nőről, melyben olyan nonszensz és abszurd dolgokat mondott állítólag, hogy arra kéri Vlagyimir Putyint, hogy indítson rakétákat Drezda városára. A virtuális atrocitásokat végül fizikai támadás követte: 2023. július 24-én az étterem több ablakát is betörték, a bejáratnál szétszórt folyékony anyag pedig gyújtogatási kísérlet gyanúját is felveti.