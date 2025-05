Külföld :: 2025. május 31. 19:02 ::

Perrel mentené meg az Apple-t Trump vámjaitól a kaliforniai főügyész

Amióta Donald Trump újra elnök lett, csak úgy repkednek a fenyegetések, a kisebb-nagyobb számok a különféle vámokkal kapcsolatban. Miután az egyik belengetett rendelkezés Kalifornia szíve-csücskét, az Apple-t érintené, az állam főügyésze úgy érezte, lépnie kell - írja a hvg.hu.

Nem hagyhatta szó nélkül Rob Bonta, Kalifornia főügyésze (amely pozíció ott igazságügyi minisztert is takar - a szerk.), amikor Donald Trump elnök azzal állt elő, hogy 25 százalékos vagy még annál is magasabb vámot vet ki az országba szállított, nem az Egyesült Államokban gyártott iPhone-okra. Az amerikai jogász és politikus úgy döntött, fontolóra veszi, hogy a bíróság elé citálja a Trump-adminisztrációt.

Trump célja ezzel a 25 százalékos vámmal egyértelműen az, hogy kizárólag az Egyesült Államokban gyártsák az iPhone-okat, azonban ez jelenleg csak a vágyálom kategória. Egy ilyen ellátási lánc felépítése évekig tartana, arról nem is beszélve, hogy a munkaerő is jóval drágább lenne annál, mint ami most elérhető Kínában vagy Indiában. Összességében, ha ez megvalósulna, óriási áremelkedésre kellene számítani az amúgy sem túl olcsó iPhone-oknál (nem mintha minimális haszonnal árulnák a készülékeket... - a szerk.).

Mindezek tudatában válaszolta azt Bonta a Politico ezzel kapcsolatos kérdéseire egy San Franciscó-i sajtótájékoztatón, hogy „Mindenképpen fel fogjuk mérni a lehetséges szerepünket. Figyelemmel fogjuk kísérni, hogy mit tesz, tesz-e bármit is (az elnök), és gondoskodunk arról, hogy ha törvényt sért, és van jogunk perelni, megtegyük a megfelelő lépéseket”.

Bonta azt is mondta, hogy az olyan hazai vállalatoknak, mint az Apple, köszönhető az, hogy Kalifornia a világ negyedik legnagyobb gazdasága lett, és hozzátette, hogy biztosítani akarja, hogy „továbbra is nagyszerű termékeket” és munkahelyeket tudjon adni. Rámutatott annak az abszurditására, hogy egy amerikai államban üzleti tevékenységet folytató amerikai vállalatot az Egyesült Államok elnökétől kell megvédeni. „Büszkék vagyunk a kaliforniai vállalatokra, és biztosítani akarjuk, hogy a jogaikat ne sértsék meg, különösen az Egyesült Államok elnöke által, ami ellen normális esetben nem kellene védekezni” – mondta ezzel kapcsolatban.

Azt is közölte, hogy mielőtt bármilyen döntést hozna az esetleges perekről, a hivatala megvizsgálja a tényleges vámpolitikákat, hogy bizonyítékot találjon arra, hogy kaliforniai vállalatokat, például az Apple-t célozzák-e meg. Időközben, az Apple-re kiszabható új büntetéssel kapcsolatos kritikákra reagálva, az elnök tisztázta, hogy a vámtarifák más készülékgyártókra, köztük a Samsungra is vonatkozni fognak.

Az Apple eddig nem kommentálta a kialakulóban lévő vámproblémákat. Az almás cég egyike azon amerikai vállalatoknak, amelyek ideiglenesen mentesülnek Trump kínai és más vámtarifái alól, elsősorban a Tim Cook és Donald Trump közötti szívélyes kapcsolatnak köszönhetően.