A Clinton házaspárt is beidézte meghallgatásra az Epstein-ügyet vizsgáló bizottság

Bill Clinton korábbi amerikai elnököt és feleségét, az egykori külügyminiszter és elnökjelölt Hillary Clintont is beidézte a Epstein-ügyet vizsgáló kongresszusi bizottság – írja a BBC nyomán a Telex. Clinton elnöki ciklusa ugyan megelőzte az Epstein-nyomozást, a házaspár kritikusai szerint azonban kapcsolatban állhattak a milliárdossal.



Azok a szép 2002-es évek... (fotó: The Telegraph)

Clintonék szóvivője korábban elismerte, hogy a volt amerikai elnök a kétezres évek elején négy alkalommal utazott Epstein magángépén, 2002-ben pedig személyesen is találkozott a milliárdossal New Yorkban – többek között ezekre alapozva kapta meg a házaspár az idézést.

Az amerikai sajtóban korábban megjelent, repülési naplókat idéző hírek szerint egyébként Clinton összesen huszonhatszor repülhetett Epstein gépével. Szóvivője 2019-ben ugyanakkor azt mondta, Bill Clinton semmit sem tud a szexuális bűncselekményekkel vádolt milliárdos ügyeiről.



A képen nem Hillary kényezteti Clintont (mint ahogy a valóságban sem ő tette), hanem Chauntae Davies, az egyik Epstein-nő, aki aztán később persze áldozattá változott (fotó: Daily Mail)

Az Epstein-ügyet vizsgáló bizottság vezetője, James Comer republikánus képviselő a házaspáron kívül nyolc másik korábbi tisztviselőnek küldött még hivatalos idézést a bizottsági meghallgatásra. A vallomástételek augusztusban elkezdődnek, Bill Clinton vallomása pedig október 14-re van tervezve.

A Clinton-házaspáron kívül beidézték még Merrick Garland, Loretta Lynch, Eric Holder és Alberto Gonzales korábbi igazságügyi minisztereket, illetve Jeff Sessionst és William Barrt – ők Trump első ciklusában vezették az igazságügyi minisztériumot. James Comey és Robert Mueller volt FBI-igazgatók is idézést kaptak a meghallgatásra.

Az egyelőre nem biztos, hogy a beidézettek mind meg is jelennek, és nyilvánosan tanúskodnak majd a bizottság előtt. Az elmúlt 200 évben Clintonon kívül csak négy másik volt elnök kapott idézést kongresszusi bizottságoktól, és közülük is csak ketten tanúskodtak.

Trump kampányának egyik nagy ígérete volt, hogy nyilvánosságra hozza Jeffrey Epstein állítólagos klienslistáját, és kiderül, kik voltak azok a gazdagok és hatalmasok közül, akik vele együtt fiatal lányokat tettek magukévá. Ezzel kapcsolatban azonban nem történt előrelépés, nemrég pedig az is kiderült, hogy Trump neve is szerepelhet a nyomozás irataiban. Epstein halálával kapcsolatban továbbra is rengeteg elmélet kering, Trumpot pedig frusztrálja, hogy saját hívei is rácsavarodtak az Epstein-ügyre.

Ghislaine Maxwellt, Epstein korábbi szeretőjét, barátját és üzlettársát tavaly júniusban ítélték húsz év börtönre kiskorúak szexuális célú kereskedelme miatt. Maxwell azóta is ártatlannak vallja magát, nemrég pedig korábbi börtönéből egy kevésbé őrzött floridai intézménybe szállították át. Maxwell ügyvédein keresztül jelezte, hogy szigorú jogi védelem mellett hajlandó tanúskodni a bizottság előtt, augusztus 11-re tervezett vallomását azonban határozatlan időre elhalasztották.