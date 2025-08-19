Külföld :: 2025. augusztus 19. 12:52 ::

A venezuelai elnök önkéntesek millióinak mozgósítását jelentette be az Egyesült Államok "háborús fenyegetései" miatt

Nicolás Maduro venezuelai elnök hétfőn bejelentette: 4,5 millió civil önkéntes mozgósítására készül országszerte, válaszul az Egyesült Államok "háborús fenyegetéseire".

A kormánypárti kormányzókkal és polgármesterekkel tartott megbeszélésen Maduro közölte: megerősítik a városi és vidéki alakulatokat, és harci egységeket szerveznek a gyárakban és a munkahelyeken is. Az államfő ezt "a nép, a rendőrség és a fegyveres erők tökéletes egységének" nevezte, amely Venezuela békéjét és szuverenitását biztosítja.

A bejelentés előtt Vladimir Padrino López védelmi miniszter azzal vádolta meg Washingtont, hogy a kábítószer-ellenes fellépés ürügyén próbálja igazolni a térségben folytatott katonai műveleteit.

Az elmúlt hetekben tovább nőtt a feszültség Caracas és Washington között. Az amerikai igazságügyi minisztérium nemrég 50 millió dollárra emelte a venezuelai elnök elfogását segítő információkért járó pénzjutalmat, arra hivatkozva, hogy Maduro nemzetközi drogkartellekkel áll kapcsolatban. A venezuelai elnök határozottan tagadta a vádakat, amelyeket politikai indíttatású támadásnak nevezett. Maduro szerint a mostani mozgósítás egyértelmű üzenetként szolgál: Venezuela kész megvédeni magát minden külső fenyegetéssel szemben.

(MTI)