2025. augusztus 22. 15:50

Boko Haram-parancsnokkal végzett a nigeri hadsereg

A nigeri hadsereg végzett a Boko Haram iszlamista terrorszervezet egyik magas rangú vezetőjével - derült ki az afrikai ország fegyveres erőinek csütörtöki bejelentéséből.

A nigeri állami televízióban közzétett tájékoztatás szerint Ibrahim Bakourával és több tucat társával augusztus 15-én, a Csád-tó térségében végzett műveletekben, légitámadással végeztek.

A hadsereg hozzátette, hogy az akcióra több héten át készültek.

A 2022 óta parancsnoki tisztséget betöltő Bakourát alig néhány héttel azt követően ölték meg, hogy a szomszédos Csádban letartóztatták a Boko Haram alapítójának legfiatalabb fiát, Muszlim Mohamed Juszufot, valamint öt feltételezett bűntársát, akiket a csádi hatóságok azzal vádolnak, hogy dzsihadista sejtet működtettek.

A 2009 óta aktív Boko Haram először Nigériában hajtott végre terrorcselekményeket, majd beszivárgott a környező országokba, így Nigerbe is. Az ENSZ szerint a harcoknak már több mint 40 ezer halálos áldozatuk van, és mintegy kétmillió ember kényszerült elhagyni lakóhelyét.

(MTI)