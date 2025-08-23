Külföld, Háború :: 2025. augusztus 23. 20:34 ::

Nemet mondott a palesztin állam elismerésére és az újabb Izrael elleni szankciókra a holland parlament

A holland parlament alsóháza szombati szavazásán elutasított egy indítványt, amely újabb szankciókat vetett volna ki Izraelre, és elismerte volna a palesztin államot. A külügyminiszter tegnap lemondott, a kormánykoalíciónak már csak 32 képviselője van a 150 fős parlamentben - írja az Euronews.

Az indítvány, amelyet a baloldali és centrista pártok terjesztettek elő, különféle szankciókat javasolt, többek között a hollandiai izraeli nagykövet kiutasítását, valamint diplomáciai és gazdasági lépések bevezetését. Az indítvány a gázai humanitárius helyzet romlására, és a nemzetközi jog megsértésére hivatkozott. A javaslat azonban nem kapta meg a szükséges támogatást a parlamentben.

A szavazás eredménye már pénteken borítékolható volt, amikor Caspar Veldkamp ügyvivő külügyminiszter lemondott, miután a kabinetben nem tudott egységes álláspontot kialakítani a Gázai övezet helyzetével kapcsolatban. A tárcavezető, akinek pártja, az Új Társadalmi Szerződés (NSC) és annak többi kormánytagja - a szociális ügyekért felelős miniszter, a belügyminiszter, az egészségügyminiszter és az oktatási miniszter - szintén kilépett a koalícióból. Veldkamp a lemondását azzal indokolta, hogy úgy érzi, a kormány nem cselekszik hatékonyan a kialakult helyzetben. Ez a lépés tovább mélyítette a már amúgy is fennálló politikai válságot.

A jelenlegi holland kormány Dick Schoof miniszterelnök vezetésével júniusban vált ügyvivővé, amikor a Geert Wilders vezette Szabadságpárt (PVV) kilépett a koalícióból a migrációs politika körül kialakult nézeteltérések miatt. A kormányt most már két párt alkotja, a jobboldali liberális VVD és a Gazdák és Polgárok Mozgalma (BBB), amelyek mindössze 32 képviselővel bírnak a 150 fős parlamentben. A külügyminiszter pártjának távozása tovább rontja az amúgy is ingatag helyzetet, és megnehezíti a konszenzusos döntéshozatalt az elkövetkező hónapokban. Az előrehozott választásokat október 29-re írták ki.

A szankciókat javasló indítvány elutasítása ellenére a holland parlament több más intézkedést is elfogadott Izrael és a Gázai övezet helyzetével kapcsolatban. Ezek között szerepelt a humanitárius segélyek azonnali és korlátlan bejutását célzó határozat, valamint két szélsőjobboldali izraeli miniszter beutazási tilalma az országba. A holland kormány továbbá jelentős humanitárius és fejlesztési támogatást nyújt a Gázai övezet újjáépítésére is.