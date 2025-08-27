Külföld :: 2025. augusztus 27. 11:27 ::

"Beavatkozási kísérleteket" észleltek Grönlandon, bekérettték az amerikai ügyvivőt Koppenhágában

A dán külügyminiszter bekérette az amerikai nagykövetség ügyvivőjét koppenhágai hivatalába, miután a dán közszolgálati televízió riportjában "beavatkozási kísérletekről" számolt be Grönlandon, a skandináv királyság autonóm területén - jelentette be szerdán a dán diplomácia.

A DR műsorszolgáltató meg nem nevezett forrásokra hivatkozva arról is tájékoztatott, hogy a dán kormány szerint legalább három, a Trump-adminisztrációhoz köthető amerikai állampolgár vett részt titkos befolyásoló műveletekben dán területen. Az érintett személyeket azonban az adásban nem nevezték meg.



Kép: GIS

A tévét tájékoztató források szerint a befolyásolási kísérletek célja a Dániához fűződő viszony gyengítése a grönlandi táradalmon belül. A DR szerint nem lehetett megállapítani, hogy a szóban forgó amerikaiak saját kezdeményezésükre vagy valaki más utasítására végzik-e tevékenységüket.

"A (dán) királyság belügyeibe való bármiféle beavatkozási kísérlet természetesen elfogadhatatlan. Ennek fényében megkértem a külügyminisztériumot, hogy hívja be az amerikai ügyvivőt egy beszélgetésre" - idézte a dán műsorszolgáltató Lars Lokke Rasmussen külügyminiszter közleményét.

"Tudatában vagyunk annak, hogy külföldi tényezők továbbra is érdeklődést tanúsítanak Grönland és a Dán Királyságon belül elfoglalt pozíciója iránt. Így nem meglepő, ha külső kísérleteket tapasztalunk a királyság jövőjének befolyásolására az elkövetkező időkben" - fűzte hozzá a miniszter.

Az amerikai nagykövetség honlapja szerint a koppenhágai amerikai diplomáciai képviseletet jelenleg Mark Stroh ideiglenes ügyvivő vezeti.

(MTI)