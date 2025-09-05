Külföld :: 2025. szeptember 5. 11:43 ::

Megkéseltek egy tanárt egy németországi iskolában

Megkéseltek egy tanárt egy németországi szakiskolában, Essenben, a rendőrségi művelet folyamatban van - közölte a német bűnüldöző hatóság pénteken az X-en.

A rendőrség újságírói megkeresésekre egyelőre nem szolgált ennél több információval. A Bild című német tömeglap értesülése szerint az intézmény egyik diákja a gyanúsított, és szökésben van. A lap más sebesültekről nem tud.

Frissítés: a rendőrség közben X-en megerősítette, hogy elfogták a "feltételezett" elkövetőt. Egy szemtanú szerint a helyszínen különleges rendőri egység is jelen van.

A rendőrök lőfegyvert is használtak, aminek következtében a gyanúsított megsérült. Jelenleg orvosi ellátásban részesül.

(MTI - Index)