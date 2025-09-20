Külföld, Háború :: 2025. szeptember 20. 21:21 ::

Izraeli miniszter: "arra kérek minden zsidót, hogy haladéktalanul hagyja el ezt a nyomorult országot"

Több mint 100 európai rabbi levelet küldött Ursula von der Leyennek, amelyben arra figyelmeztették, hogy a Hamász október 7-i támadása óta Európában "zsigeri antiszemita gyűlölet" lobbant fel. A Bizottság ígéretet tett, hogy fokozni fogja a zsidó állampolgárok védelmét – írja az Euronews.

Az Európai Unió "olyan intézmény, amely kétféle zsidó típust tolerál: azokat, akik hajlandóak aláásni Izraelt, és a halott zsidókat" - mondta Amichai Chikli, Izrael diaszpóraügyekért és az antiszemitizmus elleni küzdelemért felelős minisztere az Euronewsnak adott exkluzív interjújában, néhány nappal azután, hogy az Európai Bizottság szankciókat javasolt Izrael ellen a Gázában folyó katonai támadás miatt.



Fotó: Jewish Chronicle / Heritage Images / Getty Images

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke múlt heti, az Unió helyzetéről szóló éves beszédében azt mondta, hogy az EU felfüggeszti az Izraelnek nyújtott "kétoldalú támogatást", és részben felfüggeszti a kereskedelmi megállapodást.

Úgy vélte ugyanis, hogy a zsidó állam szándékosan okoz éhínséget Gázában, és Izrael "egyértelmű kísérletet" tesz az álláspontja szerint megoldást jelentő "kétállami" modell aláásására. Izrael már többször cáfolta (inkább csak nem meggyőzően tagadta - a szerk.) a szándékosan generált gázai éhínség vádját, a megkerülésével hirdetett "kétállami megoldást" pedig a palesztin terror elismerésének tekintené.

Von der Leyen az Izraelnek történő "minden kifizetés" felfüggesztését javasolta, kivéve a Jad Vasem Holokauszt Emlékközpontnak és más civil társadalmi projekteknek szánt kifizetéseket.

"Az Európai Unió egy olyan intézmény, amely százmilliókat önt olyan szervezetekbe, amelyek népirtással vádolnak minket, és Izrael bojkottjára szólítanak fel, csak azért, hogy maga is bojkottot indítson, és izraeli termékeket címkézzen éppen ezek alapján" - mondta Chikli az Euronewsnak.

"A Jad Vasem támogatása fontos Ursula von der Leyen számára. Az élő zsidók semmit sem jelentenek neki" - jelentette ki az izraeli miniszter.

Több mint száz európai rabbi a hét elején levelet küldött Ursula von der Leyen bizottsági elnöknek, amelyben arra figyelmeztették, hogy a Hamász és más terrorszervezetek 2023. október 7-én Izrael ellen elkövetett támadása óta Európában "zsigeri antiszemita gyűlölet" támadt fel, úgyhogy sürgősen szükség van "fokozott biztonsági rendelkezésekre".

A hét elején például a németországi Flensburg városában egy boltos széles körű felháborodást váltott ki , miután kirakatában egy cédulát helyezett el, amelyen ez állt: "Zsidóknak tilos idejönni! Semmi személyes. Semmi antiszemitizmus. Csak ki nem állhatom magukat." Az eset felháborodást váltott ki a közösségi médiában, ahol a felhasználók azt mondták, úgy érzik, mintha visszakerültek volna a náci korszakba.

Nemrég a belgiumi Gent városa lemondta a Müncheni Filharmonikusok koncertjét egy zenei fesztiválon. A visszavonás indokaként azt hozták fel, hogy a zenekar fődirigense, a Tel-Avivban született Lahav Shani "nem határolódott el egyértelműen Izrael kormányától", amelyet "genocídiumot elkövető tel-avivi rezsimnek" is neveztek.

Csütörtök este erőszakba torkollott a jobbközép politikusok Liège városában Jean Gol vezető zsidó politikus halálának emlékére rendezett gyűlés. 12 rendőr megsérült a jelentések szerint a tüntetésen, amelyen 400 ember vett részt, köztük sok diák, akik petárdákkal és rohadt almákkal dobálták meg a résztvevőket, és "a gázai népirtásban való bűnrészeseknek" nevezték őket.

Az Európai Bizottság pénteken elítélte "azokat, akik a gázai háborút Európába importálják", és fokozni fogja a zsidó állampolgárok védelmét - ígérte a Bizottság szóvivője az Euronewsnak. "Határozottan elítélünk mindenféle antiszemitizmust. A zsidó embereknek Európa-szerte biztonságban kell érezniük magukat."

Amichai Chikli azonban az Euronewsnak elmondta, hogy néhány ország számára ez már "túl késő".

Európa válaszúthoz érkezett: vagy megalkuvást nem ismerő háborút folytat a radikális iszlám ellen, vagy megadja magát.

Belgium már megadta magát, nincs jövője, nincs reménye, és arra kérek minden zsidót, hogy haladéktalanul hagyja el ezt a nyomorult országot" - mondta az izraeli miniszter.

"Ami Nagy-Britanniát és Franciaországot illeti, van helye az óvatos optimizmusnak. Úgy tűnik, hogy a brit és a francia nép még nem mondta ki az utolsó szót. Európában ma Magyarország és a Cseh Köztársaság a fénypontok, amelyeket az épeszű bevándorlási politika egyesít".

(és nem mellesleg Orbán védence - a szerk.) nemrégiben az Euronews számára írt Moshe Kantor, az Európai Zsidó Kongresszus elnökenemrégiben az Euronews számára írt véleménycikkében "új normáról" beszélt a zsidók számára Európában. Kantor szerint az antiszemitizmus, amely "messze túlmutat egy kormány politikáján", "kollektívan felelősnek tartja a zsidókat egy több ezer kilométerre zajló konfliktusért."

"Ha a zsidók arra a következtetésre jutnak, hogy jövőjük Európában nem biztonságos, a veszteség nem csak az övék lesz, hanem Európáé is" – zárta szavait.

