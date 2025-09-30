Külföld :: 2025. szeptember 30. 08:04 ::

Szükségállapot elrendeléséről írt alá rendeletet a venezuelai elnök az Egyesült Államok támadása esetére

Nicolás Maduro venezuelai elnök rendeletet írt alá szükségállapot kihirdetésérő az országban az Egyesült Államok fegyveres támadása esetén - jelentette be Delcy Rodríguez, az ország alelnöke hétfőn.

A dokumentum különleges felhatalmazást ad az államfőnek, hogy "azonnal átvegye a katonai ellenőrzést az infrastruktúra, a közszolgáltatások, az olaj- és gázipar, valamint más iparágak fölött" - ismertette az alelnök.

Delcy Rodríguez szerint a szükségállapot kihirdetésének célja az ország területi integritásának, szuverenitásának, függetlenségének és létfontosságú stratégiai érdekeinek védelme.

Jelezte továbbá, hogy a dokumentum azonnal hatályba lép, ha "az Egyesült Államok fegyveres erői agressziót mernek elkövetni Venezuela ellen".

A venezuelai alelnök azt állította, hogy az Egyesült Államok Venezuela természeti erőforrásainak, különösen a világ legnagyobb olajkészleteinek megszerzésére törekszik.

(MTI)