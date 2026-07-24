Külföld :: 2026. július 24. 14:14 ::

A BMW költségmegtakarítás miatt nem vesz részt a Párizsi Autószalonon

A BMW AG német autógyártó költségmegtakarításra hivatkozva nem veszt részt az idei Párizsi Autószalonon. A kétévente megrendezett mustrát idén októberben tartják.

Ez volt a világon az első autószalon, amit 1898-ban rendeztek meg.

A Bloomberg által idézett BMW-közlemény szerint a cég úgy döntött, hogy lemondja részvételét az októberi autószalonon "a prioritások megváltozása miatt", és a jövőben "szelektíven" kíván részt venni hasonló bemutatókon.

A vállalat friss előrejelzése szerint az idei járműkiszállítások "kissé alacsonyabbak" lesznek, mint tavaly, míg korábban arról szólt a várakozás, hogy a kiszállított járművek száma megegyezik a tavalyival. A BMW az éves adózott nyereség "mérsékelt" csökkenése helyett most már "jelentős" csökkenésére számít.

A BMW a múltban gyakran mutatta be új modelljeit a Párizsi Autószalonon.

(MTI)