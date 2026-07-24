Külföld :: 2026. július 24. 13:24 ::

Mindhárom pilóta rosszul lett egy Londonba tartó repülőgépen

Nagyon ritka eset történt a napokban a British Airways Haidarábádból Londonba tartó járatán, ugyanis az összes pilóta rosszul lett felszállás után, írja az Airportal nyomán a 24.

A Brisith Airways 276-os járatának három pilótája közül az egyiknek olyan súlyos tünetei voltak, hogy nem tudta vállalni az út teljesítését.

A Boeing 777-200ER típusú repülőgépen az első tiszt már utazómagasságon olyan rosszul lett, hogy munkára alkalmatlannak minősítették, és oxigénellátásra szorult. A másik két pilóta végül eljuttatta a járatot Londonba, de közben náluk is ételmérgezésre utaló panaszok jelentkeztek.

A hivatalos közlés szerint a három pilóta a járat előtt közösen reggelizett a személyzet haidarábádi szállodájában, és kizárólag palackozott vizet fogyasztott.

A Times of India beszámolója szerint az eset azért is rendkívül szokatlan, mert a légitársaságok szigorú szabályokat alkalmaznak, pont azért, hogy ne fordulhasson elő, hogy egy járat összes pilótája megbetegedjen. Ez magában foglalja azt is, hogy különböző dolgokat kell enniük, így csökkentve az esetleges ételmérgezés esélyét.

A British Airways közölte, hogy kivizsgálja az eset körülményeit, ennek részeként a szállodát is ellenőrizni fogja, annak megállapítására, hogy okozhatta-e az ott felszolgált étel a személyzet megbetegedését.