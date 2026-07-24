Anyaország :: 2026. július 24. 14:38 ::

Nevelőszülői hálózatok vezetőivel egyeztetett a szociális és családügyi tárca

Több mint harminc nevelőszülői hálózat vezetőjével és fenntartójával tartott megbeszélést Both Emőke gyermekvédelmi helyettes államtitkár és Vaskuti Gergely gyermekvédelmi bántalmazási ügyek feltárásáért felelős miniszteri biztos - közölte a szociális és családügyi miniszter pénteken a Facebook-oldalán.

Kátai-Németh Vilmos kiemelte, a gyermekvédelem megújítása nem történhet azok nélkül, akik nap mint nap a gyerekek mellett dolgoznak.

A miniszter tájékoztatása szerint a több mint kétórás egyeztetés célja az ismerkedés mellett az volt, hogy közvetlenül hallhassák az ágazatban dolgozók tapasztalatait: mi működik jól, milyen erőforrásokra lehet építeni, és melyek azok a régóta fennálló problémák, amelyek sürgős változást igényelnek.

A résztvevők több nehézséget is jeleztek: ilyen a nevelőszülők felvételét lassító, elhúzódó pszichológiai alkalmassági vizsgálat, a túlzott adminisztráció, miközben a gyermekekről gyakran hiányos vagy késedelmes információ érkezik, valamint a mentális támogatás súlyos kapacitáshiánya. Szóba került a bántalmazások kezelésére vonatkozó ágazati protokoll megújítása és a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek iskolai befogadásának nehézsége is - számolt be róla Kátai-Németh Vilmos.

A tárcavezető hangsúlyozta, "a gyermekeket veszélyeztető visszaélésekkel és mulasztásokkal szemben határozottan fel kell lépni. Közben azt is világosan ki kell mondani: a gyermekvédelemben nagyon sok elhivatott szakember dolgozik, akiket nem lehet az egész rendszer hibái miatt megbélyegezni. A szakmai megbecsülés és az elszámoltathatóság nem egymás ellentétei".

A találkozó egy hosszú távú párbeszéd kezdete a nevelőszülői hálózatok, az államtitkárság és a minisztérium között - zárta bejegyzését a miniszter.

(MTI)