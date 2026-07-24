Anyaország :: 2026. július 24. 13:51 ::

Több mint 18 ezer illegális elektronikus cigarettát foglalt le a NAV egy budapesti raktárban

Több mint 18 ezer illegális elektronikus cigarettát foglaltak le a pénzügyőrök egy budapesti raktárban, az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás, az elkövető több mint 25 millió forint bírságra számíthat - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken az MTI-vel.

Közleményük szerint a NAV pénzügyőrei közterületi ellenőrzés során bukkantak egy raktárhelyiségre, ahol "kartondobozokkal és nagyméretű fóliacsomagokkal telezsúfolt árukupacok sorakoztak". A raktárban egy kínai férfi tartózkodott, akit a járőrök igazoltattak. A férfi elmondta, hogy a helyiségben lévő áru az ő tulajdona, és hozzájárult a raktár átvizsgálásához. A csomagokból 18 600 különböző ízesítésű - WAKA elnevezésű - elektronikus cigaretta került elő - írták.

A tulajdonos a termékek eredetét nem tudta hitelt érdemlően igazolni, ezért a készlet a NAV bűnjelraktárába került.

Mint olvasható, a WAKA a Magyarországon nem forgalmazható ízesített elektronikus cigaretták közé tartozik. Ezek a termékek sem online, sem üzletekben nem értékesíthetők.

A NAV kiemelte: dohánytermék kizárólag trafikban értékesíthető. Az illegális dohánytermék-kereskedelemnek nemcsak adóhatósági következményei vannak. Az ilyen termékeket árusítók a NAV-eljárás és -bírság mellett a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) szankciójára is számíthatnak. A bírság jelentős: magánszemélyek esetében 1 millió forinttól 50 millió forintig, míg jogi személyeknél 5 milliótól akár 500 millió forintig terjedő bírság is kiszabható - írták.