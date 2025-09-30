Külföld :: 2025. szeptember 30. 18:47 ::

Az államháztartási hiány az egekben, de 200 újabb Abrams tank még belefér Bukarestnek 7 milliárd dollárért

A román védelmi minisztérium felkérte a parlamentet, hagyja jóvá több mint 200 újabb amerikai Abrams tank és hozzájuk való lőszerek, alkatrészek beszerzését, valamint a harckocsik használatához szükséges kiképzés biztosítását összesen több mint 7 milliárd dollár (2300 milliárd forint) értékben - közölte kedden a tárca.

Románia 2023-ban írt alá szerződést 54 Abrams tank beszerzéséről amerikai készletekből 1,07 milliárd dollárért. Ezek leszállítása várhatóan 2028-ban fejeződik be.

Bukarest most lőszert, alkatrészeket, szimulátorokat, műszaki támogatást és kiképzést akar vásárolni ezekhez a tankokhoz 458,2 millió dollár - általános forgalmi adóval nem terhelt - áron. Emellett további 216 tankot és alkatrészt is akar rendelni 7,6 milliárd dolláros áron az Abrams tankokat gyártó General Dynamicstől.

(MTI)

