A román védelmi minisztérium felkérte a parlamentet, hagyja jóvá több mint 200 újabb amerikai Abrams tank és hozzájuk való lőszerek, alkatrészek beszerzését, valamint a harckocsik használatához szükséges kiképzés biztosítását összesen több mint 7 milliárd dollár (2300 milliárd forint) értékben - közölte kedden a tárca.
Románia 2023-ban írt alá szerződést 54 Abrams tank beszerzéséről amerikai készletekből 1,07 milliárd dollárért. Ezek leszállítása várhatóan 2028-ban fejeződik be.
Bukarest most lőszert, alkatrészeket, szimulátorokat, műszaki támogatást és kiképzést akar vásárolni ezekhez a tankokhoz 458,2 millió dollár - általános forgalmi adóval nem terhelt - áron. Emellett további 216 tankot és alkatrészt is akar rendelni 7,6 milliárd dolláros áron az Abrams tankokat gyártó General Dynamicstől.
(MTI)
Korábban írtuk: Az adóemelés ellenére sem csökkent a román államháztartási hiány