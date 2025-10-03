Külföld, Háború :: 2025. október 3. 13:54 ::

Belga és holland kulturális szervezetek bojkottot hirdettek az izraeli intézmények ellen

Több mint 250 kulturális szervezet és csaknem 800 művész Belgiumban és Hollandiában azonnali bojkottot hirdetett az izraeli állami intézményekkel és vállalatokkal szemben - írta pénteken a De Morgen című belga napilap.

A flamand kulturális miniszternek, Caroline Genneznek átadott nyílt levelet vezető intézmények is aláírták: a brüsszeli flamand királyi színház (KVS) és a belga fővárosban működő kortárs művészeti központ, a Beursschouwburg, Gent város egyik legjelentősebb kulturális központja a VIERNULVIER, a genti szépművészeti múzeum, valamint Antwerpen nemzetközileg is elismert kulturális intézménye, a De Singel. A kezdeményezéshez ismert művészek is csatlakoztak, köztük Tom Lanoye és David Van Reybrouck író, Daan Stuyven zenész, Koen De Graeve és Veerle Baetens színész, valamint Ramsey Nasr költő. "Nem kívánjuk tétlenül szemlélni a háborús bűnöket, emberiesség elleni bűncselekményeket és a népirtást a palesztin nép ellen" - fogalmaz a levél. A bojkott kizárólag izraeli állami intézményekre és szervezetekre vonatkozik, nem érinti az egyéni alkotókat, és nem terjed ki azokra a csoportokra, amelyek szemben állnak a "népirtással, apartheid- és megszállási politikákkal".

A döntés előzménye a belga közéletben heves vitát kiváltó eset, amikor lemondták Lahav Sani izraeli karmester koncertjét. A lépést több flamand kormánytag bírálta, ugyanakkor Gennez miniszter támogatta. A szervezők szerint a mostani belga-holland közös kiállás erősebb jelzést küld, különösen annak fényében, hogy Hollandiában is egyre élénkebb vita zajlik az izraeli kulturális kapcsolatok jövőjéről.

Mintegy négyezer ember vonult csütörtökön a belga külügyminisztérium elé Brüsszelben, tiltakozva az izraeli haditengerészet által elfogott Global Sumud Flotilla miatt, amely Gázába próbált segélyt szállítani.

A demonstrálók a gázai blokád azonnali megszüntetését követelték. Hasonló tiltakozásokat tartottak több belga városban is, míg Hágában a rendőrség 205 embert vett őrizetbe egy vasútállomáson tartott megmozduláson.

(MTI nyomán)