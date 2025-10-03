Külföld :: 2025. október 3. 22:24 ::

Megerősítették a prágai repülőtér védelmét, miután drónok közeledéséről kapott hírt a légikikötő

Megerősítették a prágai Václav Havel repülőtér védelmét, miután ismeretlen drónok közeledéséről kapott hírt a légikikötő. A nemzetközi repülőtér működése nincs korlátozva - közölte Denisa Hejtmánková, a repülőtér szóvivője péntek este a CTK hírügynökséggel.

Amennyiben a fenyegetés valósnak bizonyul, a rendőrség kész azonnal leállítani a repülőtér forgalmát és lezárni a repülőtérhez vezető utakat.

A biztonsági intézkedésekbe nagyszámú rendőr kapcsolódott be, akik a hadsereggel is együttműködnek. A repülőtéren és környékén az éleslövészek is elfoglalták állomáshelyeiket, és szükség esetén készek beavatkozni - közölte a rendőrség az X közösségi oldalon.

Hangsúlyozták, hogy az információk egyelőre ellenőrizetlenek, ezért csak megelőző intézkedésekről van szó.

A rendőrségi információk szerint a repülőteret angol nyelven értesítették telefonon este hét óra után, nagyobb számú drónról beszámolva. Később a rendőrség megerősítette: készek a beavatkozásra, de ismételten rámutattak, a fenyegetés még mindig nincs megerősítve, és a telefonáló személyét sem sikerült egyelőre megállapítani.

(MTI)