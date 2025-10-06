Külföld, Háború :: 2025. október 6. 22:03 ::

Felmérés: a britek többsége szerint elfogadhatatlanok a további palesztinpárti tüntetések a manchesteri zsinagóga elleni támadás után

A hétfőn ismertetett legfrissebb felmérési adatok szerint a britek többsége elfogadhatatlannak tartja a további palesztinpárti tüntetéseket a manchesteri zsinagóga elleni terrortámadás után.

Az északnyugat-angliai nagyváros legnagyobb zsinagógájánál csütörtökön, jóm-kipúr napján - a zsidó vallás legfontosabb ünnepén - egy szíriai származású brit állampolgár, a 35 éves Jihad Al-Shamie gázolásos és késeléses merényletet követett el.

A támadásban ketten életüket vesztették, négyen súlyosan megsérültek.

A támadót a perceken belül kivonuló fegyveres rendőri egységek a helyszínen agyonlőtték.

A két halálos áldozat egyikét is a rendőrök lőtték le véletlenül, amikor megpróbálták megakadályozni, hogy Al-Shamie behatoljon a zsúfolt zsinagógába.

A legnagyobb brit közvéleménykutató csoport, a YouGov 5845 brit állampolgár bevonásával elvégzett, hétfőn ismertetett országos felmérése szerint a britek 51 százaléka valamelyest vagy teljességgel elfogadhatatlannak tartja, hogy a manchesteri zsinagóga elleni merénylet után újabb palesztinpárti tüntetéseket tartsanak Nagy-Britanniában.

Az átlagon belül azonban igen jelentős a megosztottság a pártpreferenciák mentén: a kormányzó Munkáspárt szavazótáborának 41 százaléka nem kifogásolná a további demonstrációkat a palesztinok mellett, és csak 39 százalékuk nevezte elfogadhatatlannak a tüntetések folytatását.

A legnagyobb ellenzéki erő, a Konzervatív Párt szavazói közül ugyanakkor mindössze tíz százalék mondta azt, hogy elfogadhatónak tartja a további palesztinpárti megmozdulásokat, 81 százalékuk szerint viszont megengedhetetlenek a palesztinok melletti újabb demonstrációk a manchesteri zsinagóga elleni támadás után.

A Gázában indított izraeli hadműveletek kezdete óta szinte heti rendszerességgel tartanak Londonban palesztinpárti tömegtüntetéseket, amelyeken gyakran százezrek vesznek részt.

Keddre, a támadás második évfordulójára számos brit egyetemen hirdettek újabb demonstrációkat a palesztinok mellett.

Keir Starmer brit miniszterelnök ugyanakkor szóvivője útján hétfőn azt kérte, hogy ezektől a megmozdulásoktól mindenki maradjon távol.

"Kedden az Izrael ellen elkövetett borzalmas terrortámadásra kell emlékeznünk, ennek kell szerepelnie az első helyen gondolataink között" - fogalmazott a munkáspárti kormányfő.

Robert Jenrick, a Konzervatív Párt árnyékkormányának igazságügyminiszter-jelöltje a párt jelenleg folyó manchesteri kongresszusán felszólalva szitokszavak kíséretében nevezte szégyenteljesnek, hogy az Izrael elleni terrortámadás keddi második évfordulójára a brit egyetemeken palesztinpárti demonstrációkat szerveznek.

(MTI nyomán)