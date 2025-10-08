Külföld :: 2025. október 8. 08:11 ::

Történelmi csúcson Oroszország arany-deviza tartalékai

Oroszország nemzetközi tartalékai 713,301 milliárd dollárral október 1-jén történelmi csúcsot értek el - közölte az orosz központi Bank.

Szeptember 1-jén ez a mutató 689,458 milliárd dollár volt, szeptember 26-án pedig 713,3 milliárd. A tartalék az elmúlt hónap során 23,843 milliárd dollárral, vagyis 3,46 százalékkal nőtt.

A RIA Novosztyi hírügynökség rámutatott: a nemzetközi (arany-deviza) tartalékok a központi bank és az kormány rendelkezésére álló, magas likviditású külföldi eszközök. Ezek monetáris aranyból, különleges hiteljogokból, a Nemzetközi Valutaalapban (IMF) lévő tartalékpozícióból és devizában lévő pénzeszközökből állnak.

Tavaly az orosz nemzetközi tartalékok 1,8 százalékkal gyarapodtak, és 2025. január 1-jén 609,1 milliárd dollárt tettek ki.

(MTI)