Kína sikeresen indított egy Gravity-1 rakétát a Santung tartomány keleti részén található Haijang város partjainál található tengeri platformról.
A rakéta három, egy nagy látószögű és két kísérleti műholdat juttat pályára.
Gravity-1 has flown for a second time, carrying a remote sensing spacecraft and two space debris monitoring satellites! October 11, 2025

A Hszinhua kínai állami hírügynökség jelentése szerint az indítást "egy újabb sikeres küldetés volt Kína tengeri indítási technológiájának fejlesztésében".
ORIENSPACE's Gravity-1 Y2 has just lifted off from the sea near Haiyang, Shandong October 11, 2025
A Gravity-1 hordozórakéta egy új generációs fejlesztés, amelyet kereskedelmi indításokra terveztek. A Gravity-1 az első repülését tavaly januárjában hajtotta végre.
(MTI)