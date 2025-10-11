Külföld, Tudomány és technika :: 2025. október 11. 12:55 ::

Kína sikeresen indított egy Gravity-1 rakétát tengeri platformról

Kína sikeresen indított egy Gravity-1 rakétát a Santung tartomány keleti részén található Haijang város partjainál található tengeri platformról.

A rakéta három, egy nagy látószögű és két kísérleti műholdat juttat pályára.





Details -> pic.twitter.com/EfEWBsCFyR Gravity-1 has flown for a second time, carrying a remote sensing spacecraft and two space debris monitoring satellites!Details -> https://t.co/wnVuFnNaEO October 11, 2025

A Hszinhua kínai állami hírügynökség jelentése szerint az indítást "egy újabb sikeres küldetés volt Kína tengeri indítási technológiájának fejlesztésében".

A Gravity-1 hordozórakéta egy új generációs fejlesztés, amelyet kereskedelmi indításokra terveztek. A Gravity-1 az első repülését tavaly januárjában hajtotta végre.

(MTI)