Kína sikeresen indított egy Gravity-1 rakétát a Santung tartomány keleti részén található Haijang város partjainál található tengeri platformról.
A rakéta három, egy nagy látószögű és két kísérleti műholdat juttat pályára.
A Hszinhua kínai állami hírügynökség jelentése szerint az indítást "egy újabb sikeres küldetés volt Kína tengeri indítási technológiájának fejlesztésében".
A Gravity-1 hordozórakéta egy új generációs fejlesztés, amelyet kereskedelmi indításokra terveztek. A Gravity-1 az első repülését tavaly januárjában hajtotta végre.
