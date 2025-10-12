Külföld :: 2025. október 12. 12:04 ::

Már nyaralni sem hagyják az embert: fokozott óvatosság szükséges a Maldív-szigeteken terrorizmus miatt

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma 2-es szintű, fokozott óvatosságra intő utazási figyelmeztetést adott ki a Maldív-szigetekre terrorizmus veszélye miatt. A támadások lehetséges célpontjai között szerepelnek a turisztikai helyszínek, piacok, közlekedési csomópontok. Az utazóknak javasolják a hírek követését, tömegek elkerülését és utasbiztosítás megkötését.

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma október 7-én módosított utazási tanácsot adott ki a Maldív Köztársaságra, ismertebb nevén a Maldív-szigetekre vonatkozóan – írja a Fox News alapján az Index.

„Fokozott óvatosság szükséges a Maldív-szigeteken a terrorizmus miatt” – áll a 2-es szintű utazási figyelmeztetésben. A felhívás szerint „a terrorszervezetek előzetes figyelmeztetés nélkül is támadhatnak”. A támadások lehetséges célpontjai között népszerű turisztikai helyszínek, közlekedési csomópontok, piacok, bevásárlóközpontok és helyi önkormányzati létesítmények szerepelnek.



Fotó: iStock

A tisztviselők arra figyelmeztetnek, hogy erőszakos cselekmények a távoli szigeteken is előfordulhatnak, ami vészhelyzet esetén meghosszabbíthatja a hatóságok reagálási idejét. Azoknak az turistáknak, akik utazást terveznek a Maldív-szigetekre, azt javasolják, hogy kövessék nyomon a friss híreket, valamint arra kérik az embereket, hogy fokozottan figyeljék környezetüket, és kerüljék el a tüntetéseket és a tömeget. Az utasbiztosítás megkötését pedig erősen ajánlják.

A kormány adatbázisa szerint 2024-ben több mint 2 millió ember látogatta meg a Maldív-szigeteket. Az ország 1192 szigetből áll – amelyek közül csak 200 lakott –, több mint 800 kilométer hosszan húzódnak.