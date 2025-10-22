Külföld, Migránsbűnözés :: 2025. október 22. 14:52 ::

"Vallási kötelességének tartotta a hitetlenek elleni harcot" egy ártatlan szíriai menekült Németországban (is)

A müncheni ügyészség vádat emelt egy szíriai állampolgár ellen, aki a gyanú szerint az Iszlám Állam terrorszervezettel rokonszenvezik, és terrorcselekményt készített elő Németországban - derült ki a vádhatóság szerdai bejelentéséből.

Az ügyben közreműködő nyomozók szerint a 27 éves férfi - aki saját vallomása szerint "vallási kötelességének tartotta a hitetlenek elleni harcot" - a vád szerint tavaly októberben, az internetről robbanószerkezetek összeállításáról szóló útmutatókra tett szert, a gyanú szerint azzal a céllal, hogy egy éjszakai szórakozóhelyen vagy más zsúfolt helyen "nem hagyományos gyújtó- vagy robbanóeszköz segítségével" embereket öljön.

A férfit tavaly decemberben tartóztatták le egy nagyszabású razzia keretében a bajorországi Schweinfurt városában, azóta őrizetben van. A házkutatás során a környéken lakó élettársa otthonában bukkantak a robbanószerkezetekkel kapcsolatos útmutatókra, jóllehet a hatóságok azt is közölték, nincs konkrét bizonyítékuk arra, hogy a férfi valóban tett volna más egyéb előkészületeket is terrortámadás elkövetésére.

(MTI)