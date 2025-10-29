Pakisztánnak és Afganisztánnak nem sikerült megállapodnia a békéről az Isztambulban négy napon át tartó egyeztetéseken - jelentette be a pakisztáni tájékoztatási miniszter szerda reggel.
A pakisztáni kormánytag szerint a kudarc oka, hogy a kabuli tálib kormány továbbra sem lép fel a halálos áldozatokat is követelő, határon átnyúló támadásokkal vádolt fegyveresekkel szemben.
Pakisztán azzal vádolja a tálibokat, hogy fegyvereseket rejtegetnek, akik Afganisztánból indítanak támadásokat pakisztáni területek ellen. Kabul tagadja ezeket az állításokat.
Ataullah Tarar tájékoztatási miniszter az X közösségi média platformon szerdán azt közölte, hogy a párbeszéd "nem vezetett semmilyen működőképes megoldáshoz" Katar és Törökország közvetítése ellenére.
Afgán részről nem kommentálták a pakisztáni bejelentést.
Az isztambuli tárgyalásokat megelőzően a két ország képviselői Dohában egyeztettek, és október 19-én tűzszünetről állapodtak meg, miután a határösszecsapásokban több tucatnyian meghaltak, köztük civilek, katonák és fegyveresek.
(MTI)