Kudarcba fulladtak a pakisztáni és az afganisztáni kormány között zajló béketárgyalások

Pakisztánnak és Afganisztánnak nem sikerült megállapodnia a békéről az Isztambulban négy napon át tartó egyeztetéseken - jelentette be a pakisztáni tájékoztatási miniszter szerda reggel.

A pakisztáni kormánytag szerint a kudarc oka, hogy a kabuli tálib kormány továbbra sem lép fel a halálos áldozatokat is követelő, határon átnyúló támadásokkal vádolt fegyveresekkel szemben.

Pakisztán azzal vádolja a tálibokat, hogy fegyvereseket rejtegetnek, akik Afganisztánból indítanak támadásokat pakisztáni területek ellen. Kabul tagadja ezeket az állításokat.

Ataullah Tarar tájékoztatási miniszter az X közösségi média platformon szerdán azt közölte, hogy a párbeszéd "nem vezetett semmilyen működőképes megoldáshoz" Katar és Törökország közvetítése ellenére.

Afgán részről nem kommentálták a pakisztáni bejelentést.

Az isztambuli tárgyalásokat megelőzően a két ország képviselői Dohában egyeztettek, és október 19-én tűzszünetről állapodtak meg, miután a határösszecsapásokban több tucatnyian meghaltak, köztük civilek, katonák és fegyveresek.

(MTI)