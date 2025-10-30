Külföld :: 2025. október 30. 16:59 ::

Ankara engedélyezi szíriai katonák kiképzését a török laktanyákban

Törökország kiképzési célból engedélyezni fogja a szíriai hadsereg bizonyos egységei számára, hogy használják a török laktanyákat, továbbá 49 szíriai diák számára biztosít helyet török katonai iskolákban - jelentette be a török védelmi minisztérium csütörtökön.

A tárca közlése szerint a két ország közötti együttműködési megállapodás keretében a szíriai hadsereg több egysége kezdte meg kiképzését Törökországban, a török akadémiákon tanuló szíriaiak pedig képzésük végeztével az arab ország hadseregének kötelékébe lépnek.

Ankara és Damaszkusz hónapok óta törekszik egy átfogó katonai megállapodás tető alá hozására.

A Szíriát 24 éven át irányító Bassár el-Aszad elnök tavaly decemberi bukása óta Törökország fokozottabb együttműködésre törekszik az új szír kormánnyal, a többi között segítséget ajánlott a polgárháború által megtépázott infrastruktúra újjáépítésében is.

(MTI)