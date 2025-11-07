Külföld, Migránsbűnözés :: 2025. november 7. 23:37 ::

Belgium élethosszig is kitilthatja a terroristákat és a gyűlöletprédikátorokat

A Belgiumban illegálisan tartózkodó, terrorizmusért elítélt személyek vagy gyűlöletprédikátorok a jövőben az ideiglenes időtartam helyett élethosszig tartó beutazási tilalommal sújthatók - döntött pénteken a belga minisztertanács.

"Az ajtó végleg bezárul azok előtt, akik radikalizálnak vagy támogatják a terrorizmust" - hangsúlyozta Anneleen Van Bossuyt menekültügyekért és migrációért felelős szövetségi miniszter. Hozzátette: a szigorítás a terrorizmusért elítélteket, a potenciálisan erőszakos szélsőségeseket, valamint a gyűlöletprédikátorokat érintené.

Az egyénekről szóló döntéseket minden esetben megelőzi majd egy biztonsági kockázatelemzés, amelyet Belgium fenyegetéselemző központja (OCAD) végez el annak érdekében, hogy objektív értékelés szülessen.

A beutazási tilalommal sújtott személyeket bejegyzik a schengeni információs rendszerbe, valamint a belga rendőrség adatbázisába is. A tilalom értelmében az érintettek nem léphetnek be sem Belgiumba, sem a schengeni övezetbe, továbbá a belga bevándorlási hivatal elutasíthatja vízum- vagy tartózkodási kérelmüket.

Van Bossuyt tájékoztatása szerint az elmúlt hónapokban nőtt azon illegális migránsok száma, akiket fogva tartottak, majd visszaküldtek származási országukba: október végéig 1300 embert toloncoltak vissza, míg az előző év azonos időszakában ez a szám 1035 volt.

"Aki bűncselekményt követ el, vagy veszélyt jelent a társadalmunkra, annak el kell hagynia az országot" - mondta a miniszter, hozzátéve, hogy a kormány növelni kívánja a zárt központok férőhelyeit, több kísérőt toborozna a visszatoloncolásokhoz, valamint hatékonyabb visszafogadási megállapodásokat kötne a származási országokkal.

"Azáltal, hogy jobban összpontosítunk a fogva tartásból történő kitoloncolásokra, erősebben védjük társadalmunkat, másfelől tehermentesítjük a túlzsúfolt börtönrendszert" - hangsúlyozta.

Belgiumban egyre súlyosbodik a börtönök túlzsúfoltsága. A belga börtönszolgálat szóvivője a héten közölte: a földön alvó rabok száma példátlan módon 499-re nőtt, a fogvatartottak mintegy egyharmada pedig illegálisan tartózkodik az országban.

(MTI)