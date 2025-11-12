Külföld :: 2025. november 12. 21:31 ::

Küszöbön állhat a "Nobel-békedíjas támadás" - Venezuela teljes készültségbe helyezte haderejét

Teljes készültségbe helyezte haderejét Venezuela, miután megérkezett a térségbe az amerikai Gerald R. Ford repülőgép-hordozó - tudósított a Washington Post.



A Ford repülőgép-hordozó és három kísérő hadihajója kedden érkezett a térségbe az amerikai haditengerészet közleménye szerint. A hajó és kísérete még nem lépett be a Karib-tengerre, de már áthaladtak az Egyesült Államok Déli Parancsnokságának joghatósága alá tartozó területre, amely magában foglalja az Atlanti-óceán egy részét és a kábítószer-csempészeti útvonalakat.

Vladimir Padrino López venezuelai védelmi miniszter kedden bejelentette, hogy Venezuela a legmagasabb készültségi szintre emeli haderejét: az egész ország katonai képességét mozgósítják.

A cél "az ország teljes katonai arzenáljának teljes műveleti készenlétbe helyezése", ami magában foglalja a szárazföldi, légi, tengeri, folyami és rakétaerők "tömeges telepítését" valamennyi biztonsági erő és milícia részvételével.

Padrino a nemzeti televízióban elmondta, hogy Nicolás Maduro venezuelai elnök közel 200 000 katona azonnali mozgósítását rendelte el.

A Pentagon október 24-én jelentette be, hogy Pete Hegseth védelmi miniszter utasítást adott a Ford Európából Latin-Amerikába való áthelyezésére. A Ford, amely a haditengerészet legnagyobb és legmodernebb repülőgép-hordozója, 4000 tengerészt szállít. Kíséretében van az USS Bainbridge, USS Mahan és USS Winston S. Churchill romboló.

(Portfólió)