Tankhajót foglalt le Irán az Arab-öbölben

Az iráni Forradalmi Gárda szombaton megerősítette, hogy tengerészeti gyorsreagálású egységei "tiltott teher szállítása miatt" lefoglaltak az Arab-öbölben egy tankhajót, amely Szingapúrba tartott 30 ezer tonna petrolkémiai termékkel.

Egy amerikai illetékes és tengerbiztonsági tisztségviselők pénteken már beszámoltak arról, hogy az iráni erők lefoglaltak egy kőolajipari termékeket szállító tankhajót, és átirányították Irán területi vizeire.

Az iráni állami televízióban szombaton beolvasták az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest (IRGC) közleményét, amely szerint a tankhajót vizsgálat céljából Makran kikötőjébe irányították, mert gyanújuk szerint nem engedélyezett teher szállításával jogsértést követett el.

A Marshall-szigeteki zászló alatt hajózó, Talara nevű tanker az Egyesült Arab Emírségek partja mentén haladt - közölték tengerészeti illetékesek -, és magas kéntartalmú gázolajat szállított az Indiai-óceánon át Szingapúrba az egyesült arab emírségekbeli Sardzsából.

A hajót üzemeltető Columbia Shipmanagement közölte, hogy péntek reggel veszítette el a kapcsolatot a hajóval, mintegy húsz tengeri mérföldnyire az emírségekbeli Hór Fakkan partjánál.

A hajó a ciprusi székhelyű Pasha Finance tulajdona.

Az amerikai hadsereg közleményben jelentette be, hogy tájékoztatták az incidensről, és szoros figyelemmel követi a helyzetet.

Az iráni Forradalmi Gárda az elmúlt években rendszeresen foglalt le kereskedelmi hajókat, gyakran a tengerészeti előírások megsértésére - feltételezett csempészetre, műszaki előírások be nem tartására, illetve jogvitákra - hivatkozva. Teherán azonban visszafogta katonai tevékenységeit a térségben június óta, miután Izrael és az Egyesült Államok légicsapásokat hajtott végre ellene. Általa elkobzott hajóról legutóbb 2024 áprilisában érkezett jelentés.

(MTI)