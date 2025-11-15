Külföld :: 2025. november 15. 20:34 ::

Legendás fehér edzőt lőtt agyon egy néger Amerikában

66 éves korában elhunyt John Beam, a Laney College atlétikai igazgatója és a Netflix "Utolsó Esély Egyetem" sorozatának ikonikus alakja. Beam egy nappal azután halt bele sérüléseibe, hogy lelőtték az iskola kampuszán.

John Beam halálhírét pénteken jelentette az oaklandi rendőrség. A nagy tiszteletnek örvendő edzőt csütörtökön érte támadás a Laney College területén, később belehalt a sérüléseibe. Családja megrendült közleményben búcsúzott tőle – adta hírül a CBS News nyomán az Index.

A rendőrség péntekre elfogta a "feltételezett" elkövetőt, a 27 éves Cedric Irving Jr.-t. A nyomozók szerint a támadás "nagyon célzott" volt, bár a gyanúsított és az áldozat között nem volt szoros kapcsolat. Irving korábban már járt a cmpus területén, azonban sosem volt az egyetem tanulója. Korábban középiskolai futballt is játszott, de nem Beam csapataiban. A rendőrség még vizsgálja a motivációt.

Beam a Laney College Eagles korábbi vezetőedzőjeként vált országosan ismertté, miután szerepelt a Netflix "Utolsó Esély Egyetem" című dokusorozatában. Az ötödik évad a 2019-es szezont követte végig, és bemutatta Beam életre szóló hatását a fiatal játékosokra – a pályán és azon kívül. A Laney programjáról ismert volt, hogy a játékosok több mint 90 százaléka lediplomázott vagy továbbtanult négyéves egyetemen.

Mielőtt a Laney College-hoz került, Beam hosszú időn át volt az oaklandi Skyline High School vezető futballedzője, ahol 15 bajnoki címet és négy veretlen szezont ért el. Az évtizedek alatt Beam mintegy 2500 játékost edzett, köztük számos jelenlegi és korábbi NFL-játékost, például a Super Bowl-győzteseket és Pro Bowl-szereplőket, C. J. Andersont és Marvel Smitht.