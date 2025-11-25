Külföld :: 2025. november 25. 16:14 ::

Nyilvánosan végeztek ki egy nemi erőszakért elítélt férfit Iránban

Nyilvánosan kivégeztek az észak-iráni Szemnán tartományban egy férfit, akit két nő megerőszakolása miatt ítéltek halálra - jelentette az iráni igazságügyi minisztériumhoz közel álló Mízán hírügynökség kedden.

A bűncselekmények Bastam településen történtek. A tartomány igazságügyi vezetője közölte: a hatóságok kiemelt feladatként tekintenek a közösség erkölcsi és lelki biztonságát veszélyeztető súlyos bűncselekmények elleni határozott fellépésre.

Iránban ritkán kerül sor nyilvános kivégzésre, bár a halálbüntetést széles körben alkalmazzák, és az ítéleteket többnyire akasztással hajtják végre. Idén augusztusban két, gyilkosságért elítélt férfit végeztek ki a bűncselekmény helyszínének közelében.

A szeptember végi összesítések szerint az országban az idén több mint ezer kivégzést hajtottak végre - többet, mint az elmúlt másfél évtized bármelyik megelőző évében.

(MTI nyomán)