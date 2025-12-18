Külföld :: 2025. december 18. 14:12 ::

Kedvezményes honosítással üzérkedő bűnszövetkezetet lepleztek le Romániában

Kedvezményes honosítással üzérkedő, ukrán és román állampolgárok által működtetett bűnszövetkezetre csaptak le a hatóságok csütörtökön Romániában - közölte a legfőbb ügyészség.

A vádhatóság szerint a bűnbandát hét - Romániában tartózkodási engedéllyel rendelkező - ukrán állampolgár hozta létre 2022-ben román ügyvédek, fordítók és közjegyzők támogatásával. A banda csak az idei évben mintegy 900 román állampolgársági kérvényt nyújtott be a kedvezményes visszahonosítási törvény alapján.

A hálózatnak a Bukarest hatodik kerületi anyakönyvi hivatalában is voltak bűntársai, akik - az ügyészek szerint - hamis módon igazolták, hogy a kérvényező személyesen nyújtotta be az igénylést. Az illetők úti okmányába olyan belépési "vízumokat" hamisítottak különböző ukrán-román vagy moldovai-román határátkelők feliratával, amelyeknek nem létezik valós megfelelője a román belügyi szervek határátlépési adatbázisában.

A legfőbb ügyészség szerint hamisak voltak azok az iratok is, amelyekre alapozva a kedvezményes honosítást igényelték. A román nyomozók szerint a bűnözőknek hozzáférésük volt olyan moldovai és ukrán települések anyakönyvi adatbázisához, amelyek korábban Romániához tartoztak, és bizonyos esetekben ottani bűntársaik állítottak ki hamis iratokat az állítólagos román állampolgárságú felmenőkről.

Az ügyészek szerint a bűnszövetkezetnek Bukarestben is lehettek beszervezett okirathamisítóik, mert amikor egy-egy kérvény iktatását hiányzó iratok miatt utasította el az állampolgársági hatóság, akkor a kérelmezők sokszor "rekordidő alatt" végezték el a hiánypótlást, és csatolták a kérvényhez a külföldi "eredeti iratokat", amelyeken még nem száradt meg a tus.

A hatóságok eddig 89 olyan, Bukarest 6. kerületi anyakönyvi hivatalánál kérvényezett "visszahonosítási" ügyet dokumentáltak, amelyek kedvezményezettjei megkapták a román iratokat, európai uniós állampolgárként román útlevelet is szereztek, állandó lakhelyüket pedig hamis befogadónyilatkozatok alapján, fiktív módon állították ki bukaresti, illetve Ilfov vagy Suceava megyei lakcímekre.

A törvény indokolt esetben azt is lehetővé teszi, hogy meghatalmazottak adják be a román állampolgársági kérvényt. Az ügy egyik gyanúsítottja például több mint 50, Oroszországból származó igénylő nevében nyújtott be hamis iratokon alapuló kérvényt a bukaresti 6. kerületi anyakönyvi hivatalhoz - olvasható a román legfőbb ügyészség közleményében.

Csütörtökön 37 helyszínen tartottak házkutatást, a bűnszervezet nyolc gyanúsítottja ellen indult bűnvádi eljárás, továbbá a bukaresti ügyvédi kamara öt tagja, a bukaresti hatodik kerületi anyakönyvi hivatal 14 alkalmazottja és másik 107 személy gyanúsítottként szerepel az ügyben.

A román törvények a külföldi lakhely megőrzése mellett is lehetővé teszik az állampolgárság megszerzését mindazok számára, akiknek a felmenői valamikor román állampolgárok voltak. A visszahonosítási folyamatot - amely Budapest számára is hivatkozási alapul szolgált, amikor lehetővé tette a magyar állampolgárság felvételét a külhoni magyarok számára - 2009-ben könnyítették meg Romániában.

(MTI)