Külföld :: 2026. január 2. 14:25 ::

Kétéves gyerekkel végzett egy eltévedt lövedék szilveszterkor Szkopjéban

Meghalt egy kétéves gyerek, akit egy eltévedt golyó talált el Szkopjéban szilveszter éjszaka - közölte az északmacedón egészségügyi minisztérium pénteken.

A kisfiú az orvosok erőfeszítései ellenére péntek reggel belehalt sérüléseibe.

A hatóságok tájékoztatása szerint a kisfiú az anyukájával nézte a szilveszteri tűzijátékot, amikor eltalálta egy eltévedt golyó. A gyermeket azonnal kórházba szállították, ahol az orvosok közölték, agya súlyosan sérült, a fiú életveszélyes állapotban van.

Az ügyészség boncolást rendelt el, hogy a tragédia körülményeire fény derüljön.

(MTI)