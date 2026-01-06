Külföld, Migránsbűnözés :: 2026. január 6. 12:15 ::

Rendőrfőnök: bűnözői hálózat állhat az amszterdami rendőrök elleni újévi tűzijátékos támadások mögött

Bűnözői hálózat szervezhette az amszterdami rendőrök elleni tűzijátékos támadásokat szilveszter éjjel - jelentette ki Janny Knol, a holland országos rendőrség vezetője a Pauw de Wit című televíziós műsorban.

Szilveszterkor a rendőrség több alkalommal avatkozott közbe Floradorp városrészben, miután több csoport tüzeket gyújtott a körzet egyik utcájában. A rendbontások miatt rohamrendőröket vezényeltek ki, hogy a tűzoltók elolthassák a lángokat. Az összecsapások során a tömeg tűzijátékokkal támadta meg az egyenruhásokat.

Az NLTimes hírportál tudósítása szerint a feszültséget az váltotta ki, hogy Femke Halsema, Amszterdam polgármestere biztonsági okokra hivatkozva betiltotta a hagyományos újévi máglyagyújtást a városrészben.

Janny Knol szerint a támadások messze túlmutattak az alkalmi rendbontáson. Elmondása szerint az elkövetők úgynevezett "tűzijáték-gépfegyvereket" is bevetettek a rohamrendőrök ellen, amelyeket előre szereztek be.

Az erőszakos cselekményekkel kapcsolatban eddig senkit nem tartóztattak le, a nyomozás folyamatban van. A rendőrség nemcsak az elkövetők kilétére, hanem a háttérben álló szervezőkre is fényt kíván deríteni. "A teljes rendszert szeretnénk feltérképezni" - fogalmazott Knol, hozzátéve: meglátása szerint bűnözői hálózat áll a támadások mögött.

Nemcsak Amszterdamban érte erőszak és tűzijátékos támadás a rendőröket szilveszter éjjel: a korábbi évekhez hasonlóan országszerte több helyszínen támadták meg a hatóságok tagjait és más beavatkozó egységeket.

A holland rendőrség eddigi adatai szerint szilveszterrel összefüggésben 250 embert vettek őrizetbe erőszakos cselekmények vagy rongálás gyanújával. Janny Knol a közeljövőben további letartóztatásokra számít, részben az interneten terjedő, a rendőrök elleni támadásokat rögzítő számos videófelvétel alapján.

(MTI)