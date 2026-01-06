Külföld :: 2026. január 6. 19:43 ::

Az Epstein-aktáknak csak kevesebb mint 1 százalékát hozták eddig nyilvánosságra

Eddig kevesebb mint 1 százalékát hozták nyilvánosságra az Epstein-aktáknak – derül ki az Egyesült Államok igazságügyi minisztériumának irataiból.



Epstein egy nyilvánosságra hozott fényképen (forrás: igazságügyi minisztérium / Anadolu / Getty Images)

A Guardian szerint a minisztérium elismerte, hogy eddig körülbelül 12 ezer dokumentumot – összesen 125 575 oldalt – tettek közzé a pedofil zsidó ügyében folytatott vizsgálat iratai közül.

Pedig egy novemberben megszavazott törvény előírta, hogy az anyagok túlnyomó többségét december 19-ig hozzák nyilvánosságra. Az illetékesek azt ígérték, hogy a dokumentumokat több részletben teszik közzé – ami miatt a szexuális ragadozó áldozatai viszont csalódottak és dühösek voltak.

A demokrata politikusok szerint törvényt sért a Trump-adminisztráció azzal, hogy nem tesz eleget a törvénynek. A minisztérium decemberben azzal védekezett, hogy hirtelen több mint egymillió újabb dokumentumról szereztek tudomást, ami késlelteti a nyilvánosságra hozatal folyamatát.

Pam Bondi főügyész egy nemrég kelt levélben azt nyilatkozta: az is lassítja a folyamatot, hogy cenzúrázniuk kell az iratokat. Erre elmondása szerint az áldozatok személyazonosságának védelme miatt van szükség. Bondi szerint 400 jogász és 100, érzékeny anyagok kezelésére kiképzett FBI-dokumentumelemző nézi át az anyagokat publikálás előtt.

Ro Khanna, kaliforniai demokrata kongresszusi képviselő, és Thomas Massie kentuckyi republikánus képviselő már a múlt hónapban fontolgatta, hogy egy Bondi ellen indított különleges kongresszusi eljárással próbálja meg rábírni az igazságügyi minisztert, hogy iparkodjon jobban az akták ügyében.

