Külföld :: 2026. január 7. 12:34 ::

WSJ: Trump inkább megvenné Grönlandot, ahelyett, hogy elfoglalná

A Venezuelában kikényszerített sikereken felbuzdulva Trump ráállt Grönlandra, melynek megszerzését nemzetbiztonsági prioritásnak tekinti. A Reuters kérdésére válaszul tegnap a Fehér Ház közölte, hogy a nagyrészt autonóm, de Dánia fennhatósága alá tartozó Grönland ügyében a katonai erő alkalmazását sem vetették el, az amerikai külügyminiszter azonban sietve lecsavarta a háborús retorikát.

A Wall Street Journal értesülése szerint Marco Rubio a kongresszusi képviselőket arról tájékoztatta, hogy az amerikai elnök fenyegetései nem azt jelentik, hogy küszöbön a sziget elleni amerikai invázió, ugyanis az A terv továbbra is az, hogy megveszik Dániától Grönlandot.

Rubio kijelentései állítólag egy hétfői, zárt ajtók mögött tartott tájékoztatón hangzottak el.

Kedden több európai nagyhatalom, valamint Kanada vezetői is kiálltak a terület szuverenitása mellett, hangsúlyozva, hogy a sziget jövőjéről az ott lakóknak kell dönteniük. A dán miniszterelnök szerint, ha Trump megszállja Grönlandot, az a NATO végét fogja jelenteni.

