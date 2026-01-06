Külföld :: 2026. január 6. 15:03 ::

Trump egyik zsidó tanácsadója szerint senki sem merne szembeszállni velük Grönlandért

Stephen Miller, az amerikai elnök egyik legbefolyásosabb tanácsadója kijelentette, hogy Grönlandnak az Egyesült Államokhoz kellene tartoznia. A Daily Mail szerint úgy fogalmazott, hogy egyetlen ország sem merné felvenni a harcot Washingtonnal a terület jövőjét illetően, írja az Index.



Igazán fajtajelleges példány (fotó: Andrew Harnik/Getty Images)

A CNN The Lead című műsorában a Jake Tapperrel folytatott kifejezetten harcias interjú közben kitért azokra az ismételt kérdésekre, amelyek arra vonatkoztak, hogy az Egyesült Államok esetleg katonai erőt vetne-e be Grönland megszerzéséhez.

– Senki sem fog harcolni az Egyesült Államok ellen Grönland jövőjéért – fogalmazott az askenázi zsidó politikus.

Amikor közvetlenül arról kérdezték, hogy kizárható-e a katonai beavatkozás, Miller nem cáfolta a lehetőséget. Helyette megkérdőjelezte Dánia szuverenitását a sziget felett: „mi a területi igényük alapja?”

Stephen Miller úgy véli, hogy az „Egyesült Államok a NATO ereje. Ahhoz, hogy az Egyesült Államok biztosítsa az arktiszi régiót, megvédje a NATO-t és annak érdekeit, Grönlandnak nyilvánvalóan az Egyesült Államokhoz kell tartoznia”. Hangsúlyozta, hogy az ötlet nem hirtelen eszkaláció, annak ellenére, hogy az ügy ismét a figyelem középpontjába került. „Az elnök már hónapok óta világosan fogalmaz” – mondta Miller.

Az EU vezetése még mindig azt hiszi, számít a véleményük bármiben is

Közös nyilatkozatot adtak ki az Európai Unió vezetői, amelyben leszögezik, hogy az Északi-sark biztonsága továbbra is kiemelt prioritás Európa számára, és kritikus fontosságú a nemzetközi és transzatlanti biztonság szempontjából – írja a Sky News. A közlemény szerint a NATO világossá tette, hogy az északi-sarkvidéki térség prioritást élvez, és az európai szövetségesek fokozzák erőfeszítéseiket.

Mi és számos más szövetséges növeltük jelenlétünket, tevékenységünket és befektetéseinket annak érdekében, hogy az Északi-sarkot biztonságban tartsuk, és elrettentsük az ellenfeleket – áll a nyilatkozatban.

Kijelentették, hogy Dánia Királysága – beleértve Grönlandot is – a NATO része. „Az Északi-sark biztonságát ezért kollektíven kell megteremteni, a NATO-szövetségesekkel, köztük az Egyesült Államokkal együttműködve, az ENSZ Alapokmányának alapelveit betartva, beleértve a szuverenitást, a területi integritást és a határok sérthetetlenségét” – fogalmaztak.

Hangsúlyozták, hogy mindezek „egyetemes elvek, és nem fogjuk abbahagyni ezek védelmét”. „Grönland pedig a saját népéhez tartozik. Kizárólag Dánia és Grönland dolga, és csak az övék, hogy eldöntsék a Dániát és Grönlandot érintő kérdéseket.”

A nyilatkozat zárásaként megerősítették, hogy az Egyesült Államok nélkülözhetetlen partner ebben a törekvésben mint NATO-szövetséges, valamint Dánia Királysága és az Egyesült Államok között 1951-ben megkötött védelmi megállapodás révén.

Kijelentései azután hangzottak el, hogy Donald Trump vasárnap ismét leszögezte: Grönlandra szükségük van, mert „orosz és kínai hajók veszik körül”. Dánia azonnal reagált, a külügyminiszter pedig felszólította az amerikai elnököt, hogy „hagyja abba a fenyegetőzést”. Matte Frederiksen közölte, „teljesen értelmetlen arról beszélni, hogy az Egyesült Államoknak át kell vennie Grönlandot”. Szerinte Washingtonnak „nincs joga bekebelezni a Dán Királyság három nemzete közül egyiket sem”.