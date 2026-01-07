Külföld :: 2026. január 7. 17:48 ::

Véget vetettek a komcsi terroristák által okozott áramszünetnek Berlinben

A tervezettnél egy nappal hamarabb, szerda délelőtt helyreállt az áramszolgáltatás Berlin délnyugati kerületeiben, ahol szombat hajnal óta 45 500 háztartásban és 2200 ipari létesítményben volt áramszünet, amely miatt leállt a mobiltelefon- és a fűtésszolgáltatás, a vasúti közlekedés pedig akadozott.

Kai Wegner, Berlin polgármestere elmondta, hogy a szolgáltatás visszakapcsolását délelőtt 11 órakor kezdték meg, a fogyasztókat fokozatosan kapcsolják vissza a rendszerbe.

Az akció elkövetését - amit Berlin szociáldemokrata belügyi szenátora, Iris Sprangera baloldali terrorizmusnak nevezett - a Vulkán nevű szélsőbaloldali aktivista csoport vállalta magára. Noha a Vulkán az erről szóló levelében azt hangsúlyozta, hogy "csak a hatalmon lévők energiaszolgáltatását akarta elvágni", és az akció célja nem az áramszünet volt, hanem a "fosszilis energiára épülő ipar elleni támadás volt", a polgármester úgy vélte, hogy az elkövetők "tudatosan vállalták, hogy kárt okoznak embereknek".

A több napos áramszünetre, továbbá a német hírszerzés egy korábbi, a szélsőbaloldali aktivisták jelentette kockázatot említő állásfoglalására hivatkozva több helyi politikus is olyan infrastrukturális beruházásokat követelt, amelyekkel véleményük szerint meg lehetne védeni a lakosságot a hasonló szabotázsakciók megismétlődésétől.

A Vulkán csoport már 2024-ben is elkövetett egy hasonló akciót, amikor elismerte, hogy egy villanyoszlopot támadott meg a berlini Tesla gyár közelében; a szombati gyújtogatása miatt kialakult áramszünet pedig a leghosszabbnak bizonyult Berlinben a második világháború óta.

(MTI nyomán)

