Hajtóvadászat indult az illegális bevándorlók ellen Minnesota államban

Az amerikai bevándorlási hatóság és szövetségi ügynökségek átfogó intézkedéssorozatot indítottak Minnesota államban, 2000 szövetségi ügynök bevonásával illegális bevándorlók megtalálása és bűncselekmények feltárása érdekében.

A hivatalos közlés szerint a szerdán folytatódó intézkedések elsősorban az Egyesült Államokban illegálisan tartózkodó bevándorlókra irányulnak.

Todd Lyons, a Bevándorlási- és Vám-végrehajtás (Immigration and Customs Enforcement - ICE) igazgatója kedden elmondta, hogy az akcióban részt vevő belbiztonsági nyomozók "ajtóról ajtóra járnak" ott, ahol a csaló, embercsempész tevékenység és a törvénytelen foglalkoztatás gyanúja felmerül, elsősorban Minneapolis és St. Paul városok, az úgynevezett "ikervárosok" körzetében.

A közelmúltban Minnesota állam szomáliai közösségét érintő széles csalássorozatra derült fény, amely a becslések szerint akár 9 milliárd dollárnyi közpénzt érinthet.

Tim Walz, Minnesota állam demokrata kormányzója kedden bírálta a szövetségi rendfenntartó erők fellépését és úgy fogalmazott, hogy "háborút viselnek Minnesota ellen".

A Hilton szállodalánc közölte, hogy megszakította a kapcsolatot, és eltávolította hálózatából azt a Minneapolishoz közeli hotelt, amely a közelmúltban törölte a bevándorlási hatóság ügynökeinek szobafoglalását. A Hampton Inn Lakeville hotel hétfőn nyilvánosan kért elnézést a döntésért, és közölte: dolgozik azon, hogy szállást biztosítson a hatóság embereinek.

Szerdán az amerikai kongresszus alsóházában meghallgatást tartottak a Minnesota államban feltárt visszaélés-sorozatról, amelyen részt vettek a szövetségi állam közigazgatásának képviselői, valamint választott politikusok.

(MTI)