Elon Musk szerint 10 vagy 20 év múlva nem fog számítani a nyugdíj

A nyugdíj-megtakarítás, illetőleg maga a nyugdíj több mint egy évszázada a személyes pénzügyek egyik sarokköve. Hamarosan mindez értelmetlenné válhat Elon Musk szerint.

A milliárdos egy podcastban arról beszélt, hogy senki ne aggódjon amiatt, hogy 10 vagy 20 év múlva nyugdíjra kell félretenni pénzt. Akkorra ugyanis már nem fog számítani.

A világ leggazdagabb embere, akinek nettó vagyona meghaladja a 600 milliárd dollárt, egy olyan jövőről beszélt, amelyben a mesterséges intelligencia, az energetika és a robotika fejlődése felgyorsítja a termelékenységet, olyan "bőséges” erőforrásokat teremtve, amelyek lehetővé teszik, hogy mindenki "egyetemes és magas jövedelmet” kapjon – írja a Business Insider.

Az ideális jövő az, hogy bárki bármit megszerezhet , amit csak akar. Nincs hiány az árukban és szolgáltatásokban. Bármit bármiről megtanulhatsz, amit csak akarsz, ingyen – vizionálta Musk.



Fotó: Taylor Hill/Getty Images

A milliárdos azonban egy "rögös átmenetre" figyelmeztetett ebbe az utópikus világba, amelyet kemény változások és társadalmi nyugtalanság jellemez. Felhívta a figyelmet a cél elvesztésének lehetőségére is.

Nos, ha tényleg mindent megkapsz, amit akarsz, akkor az a jövő, amit szeretnél? – tette fel a kérdést. Mert ez azt jelenti, hogy a munkád nem fog számítani.

Musk a saját eredményei ellenére a mostani jóslata szöges ellentétben áll a sok amerikait érintő valósággal, hiszen az amerikai lakosságot is sújtja az infláció, az egyre magasabb árak, a megfizethetetlen lakhatás. Sokak számára a nyugodt nyudíjas évek is elérhetetlennek tűnnek, a kimutatások szerint az amerikaiak többsége nem takarít meg eleget. Ha azonban megfogadják Musk tanácsát és ezután nem is törekednek rá, ellenben a jóslat mégsem jön be, még nehezebb helyzetbe kerülhetnek.