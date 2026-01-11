Külföld :: 2026. január 11. 21:41 ::

Kubai külügyminiszter: Havanna sosem kapott kompenzációt más országoknak nyújtott biztonsági szolgálataiért

Havanna sosem kapott pénzügyi vagy természetbeni kompenzációt más országoknak nyújtott biztonsági szolgálataiért - jelentette ki Bruno Rodríguez kubai külügyminiszter az X-en vasárnap.

Hozzátette, hogy "a kubai vezetés, eltérően az Egyesült Államoktól, nem folyamodik zsoldosokhoz, zsaroláshoz vagy a katonai kényszer politikájához más országok viszonylatában".

A miniszter arra reagált, hogy Donald Trump amerikai elnök az Egyesült Államokkal való megegyezésre szólította fel Kubát, miután Havanna elveszítette legnagyobb támogatójaként Venezuelát. A Truth Social internetes közösségi oldalán vasárnap tett bejegyzésében Donald Trump arra hívta fel a figyelmet, hogy a jövőben Kuba nem számíthat a Venezuelából érkező segítségre kőolaj és pénz formájában. "Kuba sok éven keresztül élt a Venezuelából érkező nagy mennyiségű kőolajon és pénzen. Cserébe "biztonsági szolgálatot" nyújtott a két utolsó venezuelai diktátor számára" - írta Donald Trump.

A kubai külügyminiszter reagálásában azt írta, hogy Kubának minden joga megvan az olajimportra olyan piacokról, amelyek készek exportálni külső beavatkozás, illetve az Egyesült Államok egyoldalú kényszerintézkedései nélkül.

Rodríguez szerint a jog és igazság Kuba oldalán áll, Washington viszont "bűnöző és féktelen hegemónként viselkedik, amely fenyegeti a békét és biztonságot nemcsak ezen a féltekén, hanem globálisan is".

Miguel Díaz-Canel kubai államfő a mikroblogján arról írt, hogy Kuba már 66 éve szenvedi el az Egyesült Államok támadásait. "Kuba szabad, független és szuverén ország. Senki sem diktálhatja nekünk, hogy mit kell tennünk. Kuba nem támad másra, hanem őt támadja az Egyesült Államok már 66 éve. Kuba nem fenyeget, kész és hajlandó utolsó csepp véréig védekezni" - húzta alá Díaz-Canel.

A kubai elnök hangsúlyozta, hogy Washingtonnak nincs erkölcsi joga bármiben is kérdőre vonni Havannát, mert szerinte éppen az amerikai vezetés "vált mindent üzletté, ideértve az emberéleteket is". "Azok, akik most hisztérikusan támadják országunkat, dühös haraggal reagálnak népünk azon szuverén döntésére, hogy saját politikai modelljét választja. Azoknak, akik a forradalmat okolják a súlyos gazdasági nehézségekért, amelyeket átélünk, szégyellniük kellene magukat, mert tudják és elismerik, hogy ez a drákói, fojtogató nyomás eredménye, amelyet az Egyesült Államok már hat évtizede gyakorol ránk, és amelynek szigorításával fenyeget" - tette hozzá.

(MTI)