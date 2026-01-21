Külföld :: 2026. január 21. 17:18 ::

Trump a követeléséről Davosban: "Grönland nem több egy jégdarabnál, tehát csak egy jégdarabot kérünk"

Közvetlen tárgyalásokat akar kezdeményezni Grönland megszerzéséről Donald Trump amerikai elnök, aki szerdán a davosi Világgazdasági Fórumon a Dániához tartozó területtel kapcsolatban azt is kijelentette: nem akar erőt alkalmazni.





Here is everything you need to know:



1. THE GREENLAND PIVOT



The military threat is OFF the table.



"I won't use force."



But the acquisition? It’s still ON.



He demanded "immediate negotiations" to buy the island.



The reason isn't just… 🚨 TRUMP JUST LEFT THE STAGE AT DAVOS.Here is everything you need to know:1. THE GREENLAND PIVOTThe military threat is OFF the table."I won't use force."But the acquisition? It’s still ON.He demanded "immediate negotiations" to buy the island.The reason isn't just… pic.twitter.com/TqdiblkOk7 January 21, 2026

Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy nagyon tiszteli a dánokat és a grönlandiakat is, de nemzetbiztonsági szempontból elengedhetetlennek tartja, hogy az Egyesült Államok megszerezze a szigetet. Trump szerint tulajdonjog kell a terület felett ahhoz, hogy meg tudják védeni, egy bérleti szerződés ehhez nem elég.

Grönland nem az ásványi anyagok, nem a ritkaföldfémek miatt fontos, hanem azért, mert stratégiai szempontból kulcsfontosságú az elhelyezkedése - hangoztatta.

"Grönland nem több egy jégdarabnál, tehát nagyon keveset kérünk, csak egy jégdarabot kérünk" - mondta az amerikai elnök, aki felidézte, hogy a második világháborúban az Egyesült Államok segített a néhány óra alatt legyőzött Dániának megvédeni Grönlandot, bázisokat épített ki, és a háború után visszaadta a szigetet, ami "hülyeség" volt, és ráadásul Dánia sem hálás az egykori amerikai segítségért.





“We want a piece of ice for world protection… they won’t give it. They have a choice. Say yes and we’ll be appreciative. Say no and we will remember.”



That’s not diplomacy. That’s a threat.



Greenland isn’t a trophy. It’s a nation of people being treated like a… Trump at Davos:“We want a piece of ice for world protection… they won’t give it. They have a choice. Say yes and we’ll be appreciative. Say no and we will remember.”That’s not diplomacy. That’s a threat.Greenland isn’t a trophy. It’s a nation of people being treated like a… pic.twitter.com/NdQ2ccDKRr January 21, 2026





Calls the island part of the Western Hemisphere "that's our territory"



Says only the US can secure Greenland for national security



🅱️uilding his case for a deal at the World Economic Forum Donald Trump at Davos "We gave Greenland back to Denmark after WW2, how stupid were we"Calls the island part of the Western Hemisphere "that's our territory"Says only the US can secure Greenland for national security🅱️uilding his case for a deal at the World Economic Forum pic.twitter.com/f6xmOaWWL6 January 21, 2026

Trump at Davos: "I won't use force" to take Greenland, but demands immediate negotiations now. Slams Denmark as ungrateful after WWII defense—US gave it back, now it's undefended. pic.twitter.com/RuFxA9821A January 21, 2026

Szavai szerint védőpajzsot akarnak létrehozni az északi-sarkvidéki szigeten. "Felépítjük ott a világ legnagyobb Aranykupoláját" - mondta, hangoztatva, hogy csak az Egyesült Államok van olyan helyzetben, hogy meg tudja védeni a területet.

A Grönlandon létesítendő rakétavédelmi pajzzsal kapcsolatban Trump azt mondta: csak így tudják megvédeni például Kanadát is, amely "az Egyesült Államoknak köszönheti a létezését is".

"Csomó dolgot kapnak tőlünk ingyen, ezért hálásnak kellene lenniük, de nem azok" - jegyezte meg az amerikai elnök Kanadával kapcsolatban, külön megszólítva Mark Carney kanadai miniszterelnököt, hogy emlékezzen erre, amikor legközelebb nyilatkozik.

Trump ismételten kitért arra, hogy az ukrajnai háború ki sem robbant volna, ha a 2020-as amerikai elnökválasztást "nem csalták volna el". Ezzel kapcsolatban közölte: "hamarosan eljárás fog indulni emberek ellen".

Európával kapcsolatban az amerikai elnök arról beszélt, hogy a kontinens nem jó irányba halad, egyes helyek mára felismerhetetlenné váltak. "Itt, Európában láthatjuk azt a sorsot, amelyet a radikális baloldal próbált ráerőltetni Amerikára is" - mondta.

Élesen bírálta a megújuló energiaforrások kiépítését célzó törekvéseket. Szerinte a megújuló energia "egy zöld ámítás", amely "talán a történelem legnagyobb átverése". Kifogásolta, hogy Európában szélerőművek csúfítják el a tájat, és az energiatermelés sokkal drágább. Fejtegetése szerint a Kína által gyártott szélerőműveket a kínaiak maguk nem használják, azokat csak "a hülyék" veszik meg.

(MTI nyomán)