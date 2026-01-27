Külföld :: 2026. január 27. 15:21 ::

Észak-Korea rövid hatótávolságú ballisztikus rakétákat tesztelt

Több rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát lőtt ki Észak-Korea kedden a Japán-tenger felé - közölte a dél-koreai hadsereg.

A tájékoztatás szerint helyi idő szerint délután 4 óra előtt, egy Phenjantól északra eső területről indították a rakétákat, amelyek nagyjából 350 kilométert tettek meg.

Észak-Korea az utóbbi hónapokban több rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát és rakéta-sorozatvetőt tesztelt, amelyeket állítása szerint azért fejlesztett ki, hogy megvédje magát az amerikai és dél-koreai fenyegetésektől. Phenjan Oroszországnak is szállított rakétatüzérségi eszközöket a 2024-ben kötött kölcsönös védelmi paktumuk alapján.

Kedden ért véget Dél-Koreában Elbridge Colby amerikai hadügyminiszter-helyettes háromnapos látogatása, amelynek során mások mellett a dél-koreai nemzetbiztonsági tanácsadóval és a külügyi, illetve a védelmi tárca vezetőivel folytatott tárgyalásokat.

A Pentagon múlt héten tette közzé az új amerikai védelmi stratégiát, amelyben azt szorgalmazták, hogy Szöul játssza az "elsődleges" szerepet a saját védelme terén. Megállapították a dokumentumban, hogy Észak-Korea közvetlen katonai fenyegetést jelent Dél-Koreára és Japánra, illetve az észak-koreai nukleáris erők egy Amerika elleni atomtámadás "egyértelmű és jelen idejű" veszélyét testesítik meg.

(MTI)