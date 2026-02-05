Külföld :: 2026. február 5. 08:43 ::

Újabb politikai foglyokat engedtek szabadon Venezuelában

Legalább 17 politikai foglyot engedtek szabadon szerdán a venezuelai hatóságok által korábban ígért szabadon bocsátások keretében - közölte egy politikai foglyokkal foglalkozó nem kormányzati szervezet.

A Foro Penal igazgatója, Alfredo Romero szerint így január 8. óta összesen 367 embert engedtek szabadon.

A szabadon bocsátások négy, a főváros, Caracas közelében található börtönben történtek. A civil szervezet szerint az országban még mindig több mint 600 politikai fogoly van.

A venezuelai hatóságok január 8-án jelentették be, hogy "jelentős számú" fogvatartottat szabadon bocsátanak, de a folyamat lassan halad.

Az ideiglenes elnök, Delcy Rodríguez múlt pénteken azt mondta, hogy általános amnesztiát hirdetnek a politikai foglyok számára, amely lehetővé teszi, hogy ne legyenek többé büntetőeljárás alatt.

A szabadon engedett politikai foglyok jelenleg feltételes szabadlábon vannak.

A venezuelai nemzetgyűlés elnöke, Jorge Rodríguez szerdán azt mondta, hogy a Delcy Rodríguez által ígért általános amnesztiáról szóló törvény első vitája hamarosan megkezdődik.

A kormányhoz és az ellenzékhez közeli források szerint a törvényjavaslatot csütörtökön vitatják meg a parlamentben.

(MTI)