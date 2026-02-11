Külföld :: 2026. február 11. 19:17 ::

Elkezdődött a Hanwha dél-koreai hadiipari vállalat romániai gyárának építése

Ünnepélyes keretek között elkezdődött a Hanwha Aerospace dél-koreai hadiipari vállalat romániai gyárának építése - írja a profit.ro. Az eseményen a bukaresti kormány részéről jelen volt Tánczos Barna, az RMDSZ miniszterelnök-helyettese.

A Hanwha Armoured Vehicle Centre of Excellence (H-ACE) Europe nevű üzemet a dél-romániai Dambovita megyében építik fel. A mintegy 181 ezer négyzetméteres telephelyen a gyártósorok mellett egy kutatási-fejlesztési részleg is lesz, és egy tesztelési lőteret is kialakítanak. Ez lesz a dél-koreai cég első európai gyára. A beruházás értékét nem közölték.

"A termelésen túl vállaljuk a technológia átadását és a szoros együttműködést a helyi iparral, azzal a céllal, hogy Romániát kulcsfontosságú szereppel a védelmi ipar globális ellátási láncába integráljuk" - nyilatkozta Dzsae il-Szon, a Hanwha Aerospace vezérigazgatója.

A romániai üzem K9-es önjáró lövegeket és K10-es automatizált lövedék-utántöltő járműveket fog gyártani. A román kormány 2024 júliusában kötötte meg a szerződést, amelynek alapján 54 darab K9-est, 36 darab K10-est és kiszolgáló járműveket vásárol a dél-koreai vállalattól mintegy 1 milliárd dollár (mintegy 317 milliárd forint) értékben. A megállapodás értelmében az eszközök zömét Romániában gyártják, a leszállításuk 2027-ben kezdődik.

Az 1952-ben alapított Hanwha Aerospace 2024. évi árbevétele 64,1 milliárd dollár (mintegy 20 349 milliárd forint) volt. 2024-ben a Time felvette a világ 100 legbefolyásosabb vállalatának listájára.

(MTI)